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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
ПАОК
0' 5'

Владение мячом

История личных встреч

Копенгаген
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Жонас 3 (2) 1.5
Стаге Йенс 2 1
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 2 1
Митрицэ Александру 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0
Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. ПАОК 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Слован Братислава Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Линкольн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПАОК 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Линкольн Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Копенгаген 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Линкольн Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
4. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
5. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Копенгаген: 52%, ПАОК: 48%.
  • 5'
    Игрок Дикс Кевин из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Эсити Андерсон из команды ПАОК поставил подножку. Пострадал Бальдюрссон Андри-Фаннар
  • 4'
    ПАОК выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 4'
    ПАОК выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Винд Жонас из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 3'
    Винд Жонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Бисесвар Диего пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем
  • 1'
    ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПАОК начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Копенгаген 84.5% (120)
X 10.6% (15)
ПАОК 4.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
ПАОК
2.08
3.64
4.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 0:0 ПАОК онлайн


Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 ПАОК

Исход игры
Копенгаген
84.5% (120)
Ничья
10.6% (15)
ПАОК
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.28% (85)
Меньше
39.72% (56)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
52.1% (74)
1:0 Копенгаген
22.5% (32)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Копенгаген
6.3% (9)
1:2 ПАОК
2.8% (4)
3:1 Копенгаген
2.1% (3)
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