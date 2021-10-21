Лига конференций 2021-2022
Копенгаген
1:2
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 19552
ПАОК
9' Красная карточкаГрабара Камил
0:1
19' ГолСидклей Феррейра
0:2
38' ГолЖивкович Андрия
1:2
80' ГолБиэл Пеп
Ход матча
19'
0:1
38'
0:2
80'
1:2
Владение мячом
История личных встреч
Копенгаген
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Жонас
|3 (2)
|1
|Стаге Йенс
|2
|0.67
|Биэл Пеп
|1
|0.33
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.67
|Живкович Андрия
|1
|0.33
|Митрицэ Александру
|1
|0.33
|Сидклей Феррейра
|1
|0.33
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабара Камил
|0
|1
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0
Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Линкольн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|ПАОК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Линкольн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Слован Братислава
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Линкольн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|5.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Грабара Камил
|0
|1
Прогнозы на матч Копенгаген 1:2 ПАОК
Исход игры
Копенгаген
84.5% (120)
Ничья
10.6% (15)
ПАОК
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.28% (85)
Меньше
39.72% (56)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
52.1% (74)
1:0 Копенгаген
22.5% (32)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Копенгаген
6.3% (9)
1:2 ПАОК
2.8% (4)
3:1 Копенгаген
2.1% (3)
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