Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Варела Фернанду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Рефери не любит споров - именно за это Винд Жонас сейчас получил желтую

88' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Михай Энеа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сегодняшная посещаемость составляет 19552 болельщиков

87' Сидклей Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Почти гол! Лерагер Лукас пробил головой по воротам, но Александрос Пасхалакис спас!

84' Михай Энеа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Рефери не любит споров - именно за это Свидерски Кароль сейчас получил желтую

82' Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи

80' Г О О О О Л - Биэл Пеп левой ногой классно пробил с лета.

80' Варела Фернанду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' ПАОК выполняет удар от ворот.

78' После штрафного удара,который нанес Анкерсен Петер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

77' Сингх Лютер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Яннис Михалидис уходит с поля и его заменяет Варела Фернанду

72' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Карл-Юхан Юнссон не дал случится голу! Свидерски Кароль должен был забивать, но Карл-Юхан Юнссон сделал отличный сейв

71' Михай Энеа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Судье надоело, что Пасхалакис Александрос тянет время и он наказал его горчичником

67' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Какой промах! Свидерски Кароль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

59' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Живкович Андрия пробует нанести удар издали, но Карл-Юхан Юнссон держит все под контролем

53' Живкович Андрия из команды ПАОК делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' ПАОК выполняет удар от ворот.

50' Копенгаген выполняет удар от ворот.

50' Бисесвар Диего не смог попасть в створ ударом издали

49' ПАОК выполняет удар от ворот.

49' Отличный пас сделал Дикс Кевин из команды Копенгаген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Михай Энеа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника