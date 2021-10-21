Лига Европы 2021-2022
Бетис
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Бенито Вильямарин
Байер Л
33
Миранда
Хуан
31
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|2
|1
|Фекир Набиль
|1
|0.5
|Иглесиас Борха
|1
|0.5
|Тельо Кристиан
|1
|0.5
|Миранда Хуан
|1
|0.5
|Каналес Серхио
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|2
|1
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.5
|Адли Амин
|1
|0.5
|Инкапье Пьеро
|1
|0.5
|Аларио Лукас
|1 (1)
|0.5
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Диаби Мусса
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0
Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Байер Л
Исход игры
Бетис
20.9% (33)
Ничья
38% (60)
Байер Л
41.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
88.73% (126)
Нет
11.27% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (46)
1:2 Байер Л
27.8% (44)
2:1 Бетис
11.4% (18)
2:2 Ничья
6.3% (10)
1:0 Бетис
4.4% (7)
0:1 Байер Л
2.5% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (4)
1:3 Байер Л
1.9% (3)
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