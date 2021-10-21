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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Байер Л
0' 6'
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
31
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Бетис
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 2 1
Фекир Набиль 1 0.5
Иглесиас Борха 1 0.5
Тельо Кристиан 1 0.5
Миранда Хуан 1 0.5
Каналес Серхио 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 1
Паласиос Эксекиэль 1 0.5
Адли Амин 1 0.5
Инкапье Пьеро 1 0.5
Аларио Лукас 1 (1) 0.5
Паулиньо Жозе 0 0
Амири Надим 0 0
Баккер Митчел 0 0
Диаби Мусса 0 0
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0
Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Бетис 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Байер Л 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Бетис 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Селтик Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Бетис 20.9% (33)
X 38% (60)
Байер Л 41.1% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Байер Л
2.46
3.90
3.16
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Где смотреть матч Бетис 0:0 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:0 Байер Л

Исход игры
Бетис
20.9% (33)
Ничья
38% (60)
Байер Л
41.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
88.73% (126)
Нет
11.27% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (46)
1:2 Байер Л
27.8% (44)
2:1 Бетис
11.4% (18)
2:2 Ничья
6.3% (10)
1:0 Бетис
4.4% (7)
0:1 Байер Л
2.5% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (4)
1:3 Байер Л
1.9% (3)
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