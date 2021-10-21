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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:1
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
10' Желтая карточка
Миранда Хуан
50' Желтая карточка
Аларио Лукас
62' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
71' Желтая карточка
Песселья Херман
71' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
1:0
75' Пенальти
Иглесиас Борха
1:1
82' Гол
Андрих Роберт
86' Желтая карточка
Диаби Мусса
90'+6
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
31
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Бетис
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

10'
Миранда Хуан
 
46'
Морено Алекс
Миранда Хуан
 
46'
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
 
50'
 
Аларио Лукас
62'
 
Тапсоба Эдмон
64'
Каналес Серхио
Фекир Набиль
 
69'
 
Шик Патрик
Аларио Лукас
69'
 
Вирц Флориан
Адли Амин
71'
Песселья Херман
 
71'
 
Инкапье Пьеро
71'
Хуанми Мигель
Руибаль Айтор
 
75'
Иглесиас Борха
1:0
76'
 
Паулиньо Жозе
Беллараби Карим
76'
 
Баккер Митчел
Инкапье Пьеро
82'
1:1
Андрих Роберт
85'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 
86'
 
Диаби Мусса
90'
 
Паласиос Эксекиэль
Диаби Мусса

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 2 (1) 0.67
Хуанми Мигель 2 0.67
Фекир Набиль 1 0.33
Тельо Кристиан 1 0.33
Миранда Хуан 1 0.33
Каналес Серхио 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 0.67
Андрих Роберт 1 0.33
Паласиос Эксекиэль 1 0.33
Адли Амин 1 0.33
Инкапье Пьеро 1 0.33
Аларио Лукас 1 (1) 0.33
Паулиньо Жозе 0 0
Амири Надим 0 0
Баккер Митчел 0 0
Диаби Мусса 0 0
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Песселья Херман 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларио Лукас 1 0
Демирбай Керем 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0
Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0
Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Бавария - Байер Л 2:0 Байер Л - Кёльн 3:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Селтик Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Селтик Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Миранда Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Бетис 20.9% (33)
X 38% (60)
Байер Л 41.1% (65)
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Где смотреть матч Бетис 1:1 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Бетис 1:1 Байер Л

Исход игры
Бетис
20.9% (33)
Ничья
38% (60)
Байер Л
41.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
88.73% (126)
Нет
11.27% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (46)
1:2 Байер Л
27.8% (44)
2:1 Бетис
11.4% (18)
2:2 Ничья
6.3% (10)
1:0 Бетис
4.4% (7)
0:1 Байер Л
2.5% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (4)
1:3 Байер Л
1.9% (3)
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