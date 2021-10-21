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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Брага
0' 7'
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
32
Жосуэ
Са
24
Вердон
Оливье
6
Пинас
Шакилль
25
Баджи
Стефан
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
64
Янков
Доминик
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
15
Паулу
Оливейра
4
Лейте
Диогу
5
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
90
Галено
Вандерсон
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Лудогорец
4-2-3-1
Брага
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

История личных встреч

Лудогорец
Брага

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.33
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 3 (1) 1
Орта Рикарду 1 0.33
Гонсалес Марио 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Баджи Стефан 1 0
Сантана Алекс 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Лейте Диогу 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1
Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:3 Мура - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 Шахтёр Солигорск - Лудогорец 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1
Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Брага 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брага 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Лудогорец 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лудогорец 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брага 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Лудогорец 15.1% (23)
X 33.6% (51)
Брага 51.3% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Брага
3.89
3.80
2.07
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лудогорец 0:0 Брага онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Брага

Исход игры
Лудогорец
15.1% (23)
Ничья
33.6% (51)
Брага
51.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:2 Брага
28.9% (44)
0:1 Брага
11.2% (17)
2:1 Лудогорец
10.5% (16)
0:2 Брага
2.6% (4)
1:3 Брага
2.6% (4)
1:0 Лудогорец
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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