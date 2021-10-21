Лига Европы 2021-2022
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Лудогорец Арена
Брага
32
Жосуэ
Са
25
Баджи
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Лудогорец
Брага
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.33
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|1
|Орта Рикарду
|1
|0.33
|Гонсалес Марио
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|Баджи Стефан
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1
Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:3 Мура - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 Шахтёр Солигорск - Лудогорец 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1
Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Брага
Исход игры
Лудогорец
15.1% (23)
Ничья
33.6% (51)
Брага
51.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:2 Брага
28.9% (44)
0:1 Брага
11.2% (17)
2:1 Лудогорец
10.5% (16)
0:2 Брага
2.6% (4)
1:3 Брага
2.6% (4)
1:0 Лудогорец
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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