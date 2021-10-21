Первый тайм

7' Перес справа сместился в центр и неудачно обыгрался с Майоралем.

6' Перес с Рейнолдсом неудачно сыграли на правом фланге, упустив мяч за боковую линию.

5' Подолгу хозяева стараются контролировать мяч в центре поля. Итальянцы пока позиционно обороняются.

4' Берг попытался вывести к воротам слева Конрадсена, но Патрисиу вовремя выдвинулся вперёд и оказался первым на мяче.

3' Игра проходит за полярным кругом на искусственном поле. Пронизывающий ветер не позволит игрокам подолгу застаиваться.

2' "Будё-Глимт" играет в жёлтой форме, "Рома" - в тёмно-синей.