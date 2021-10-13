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Лига конференций 2021-2022

Будё-Глимт
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 1 0.5
Салтнес Ульрик 1 0.5
Сольбаккен Ола 1 0.5
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шаарави Стефан 2 1
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Абрахам Тэмми 2 1
Смоллинг Крис 1 0.5
Манчини Джанлука 1 0.5

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2
Рома
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Будё-Глимт Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
3. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
4. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
5. Партизан Маркович Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 46
    Будё-Глимт 2.2% (1)
    X 0% (0)
    Рома 97.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Рома
    4.50
    4.10
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Будё-Глимт - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Рома

    Исход игры
    Будё-Глимт
    2.2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Рома
    97.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    39.1% (18)
    0:2 Рома
    28.3% (13)
    1:3 Рома
    13% (6)
    0:3 Рома
    13% (6)
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    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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