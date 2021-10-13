Лига конференций 2021-2022
Будё-Глимт
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Стадион: Аспмира Стадион
Рома
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.5
|Салтнес Ульрик
|1
|0.5
|Сольбаккен Ола
|1
|0.5
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Абрахам Тэмми
|2
|1
|Смоллинг Крис
|1
|0.5
|Манчини Джанлука
|1
|0.5
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2
Рома
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2
Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|3.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
|4.
|Рома
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|0
|5.
|Партизан
|Маркович Лазар
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Рома
Исход игры
Будё-Глимт
2.2% (1)
Ничья
0% (0)
Рома
97.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
1:2 Рома
39.1% (18)
0:2 Рома
28.3% (13)
1:3 Рома
13% (6)
0:3 Рома
13% (6)
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