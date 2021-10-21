Первый тайм

6' "Тоттенхэм" теряет мяч впереди, но быстро возвращает, Брайан Хиль забрасывает на Скарлетта, который фолит на сопернике.

5' Фолит в атаке Дарфалу. Ло Чельсо пострадал. Голлини бьет вперед со стандарта.

4' Опенда отдал передачу на Дуки, который вышел фактически один на один, но с острого угла, поэтому стал отдавать передачу в центр, которую прервал Голлини. Момент.

3' Заброс вперед от "Тоттенхэма", Скарлетт там за мяч не цепляется.

2' "Витесс" резво начинает встречу, борясь за мяч на чужой половине, и даже войдя в штрафную, но пробить не вышло.