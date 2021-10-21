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Лига конференций 2021-2022

Витесс
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 7'
Витесс
Тоттенхэм
  •   Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 1 0.33
Тронстад Сондре 1 0.33
Духи Данило 1 0.33
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Ло Чельсо Джовани 1 0.33
Алли Деле 1 (1) 0.33

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5
Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
2. Ренн 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Витесс 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Мура 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Витесс 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Мура 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Витесс 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Мура 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
4. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
5. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    "Тоттенхэм" теряет мяч впереди, но быстро возвращает, Брайан Хиль забрасывает на Скарлетта, который фолит на сопернике. 
  • 5'
    Фолит в атаке Дарфалу. Ло Чельсо пострадал. Голлини бьет вперед со стандарта. 
  • Опасный момент
    4'
    Опенда отдал передачу на Дуки, который вышел фактически один на один, но с острого угла, поэтому стал отдавать передачу в центр, которую прервал Голлини. Момент.
  • 3'
    Заброс вперед от "Тоттенхэма", Скарлетт там за мяч не цепляется. 
  • 2'
    "Витесс" резво начинает встречу, борясь за мяч на чужой половине, и даже войдя в штрафную, но пробить не вышло. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы на матч Витесс 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Витесс
2.6% (4)
Ничья
10.5% (16)
Тоттенхэм
86.9% (133)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (104)
Меньше
25.71% (36)
Обе команды забьют
Да
79.29% (111)
Нет
20.71% (29)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
48.4% (74)
0:2 Тоттенхэм
10.5% (16)
1:3 Тоттенхэм
8.5% (13)
1:1 Ничья
6.5% (10)
0:1 Тоттенхэм
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:4 Тоттенхэм
2.6% (4)
2:1 Витесс
2% (3)
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