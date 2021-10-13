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Лига конференций 2021-2022

Витесс
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 1 0.5
Тронстад Сондре 1 0.5
Духи Данило 1 0.5
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 1.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.5
Ло Чельсо Джовани 1 0.5
Алли Деле 1 (1) 0.5

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5
Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Витесс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Мура Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мура Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
3. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
4. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
5. Партизан Маркович Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Витесс 2.2% (1)
    X 6.5% (3)
    Тоттенхэм 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.72
    4.22
    1.74
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Витесс - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Витесс - Тоттенхэм

    Исход игры
    Витесс
    2.2% (1)
    Ничья
    6.5% (3)
    Тоттенхэм
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    56.5% (26)
    0:2 Тоттенхэм
    13% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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