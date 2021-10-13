Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|1
|0.5
|Тронстад Сондре
|1
|0.5
|Духи Данило
|1
|0.5
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3
|1.5
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.5
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.5
|Алли Деле
|1 (1)
|0.5
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5
Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Витесс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Мура
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|3.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
|4.
|Рома
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|0
|5.
|Партизан
|Маркович Лазар
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Витесс - Тоттенхэм
Исход игры
Витесс
2.2% (1)
Ничья
6.5% (3)
Тоттенхэм
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
56.5% (26)
0:2 Тоттенхэм
13% (6)
1:3 Тоттенхэм
10.9% (5)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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