Лига Европы 2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Альянц
Динамо Загреб
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
27
Мишич
Йосип
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
99 Оршич МиславНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2 (2)
|0.67
|Иванушец Лука
|1
|0.33
|Оршич Мислав
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3
Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Омония 2:0 Динамо Загреб - Славен 0:2 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Валюр 3:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Генк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Динамо Загреб
Исход игры
Рапид Вена
24.7% (36)
Ничья
36.3% (53)
Динамо Загреб
39% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (42)
1:2 Динамо Загреб
23.3% (34)
2:1 Рапид Вена
16.4% (24)
0:1 Динамо Загреб
8.9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Рапид Вена
4.8% (7)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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