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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Динамо Загреб
0' 7'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
40
Ливакович
Доминик
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
38
Франич
Бартол
13
Ристовски
Стефан
8
Гояк
Амер
27
Мишич
Йосип
7
Иванушец
Лука
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
21
Петкович
Бруно
Рапид Вена
4-2-3-1
Динамо Загреб
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 (2) 0.67
Иванушец Лука 1 0.33
Оршич Мислав 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3
Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Омония 2:0 Динамо Загреб - Славен 0:2 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Валюр 3:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Генк Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Динамо Загреб 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Генк Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Рапид Вена 24.7% (36)
X 36.3% (53)
Динамо Загреб 39% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Динамо Загреб
3.18
3.69
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Динамо Загреб онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Динамо Загреб

Исход игры
Рапид Вена
24.7% (36)
Ничья
36.3% (53)
Динамо Загреб
39% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (42)
1:2 Динамо Загреб
23.3% (34)
2:1 Рапид Вена
16.4% (24)
0:1 Динамо Загреб
8.9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Рапид Вена
4.8% (7)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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