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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
2:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Загреб
0'
1:0
9' Гол
Грюлль Марко
23' Желтая карточка
Граймль Лео
1:1
24' Гол
Оршич Мислав
2:1
34' Гол
Хофманн Максимилиан
41' Желтая карточка
Комнен Андрич
51' Желтая карточка
Батурина Мартин
73' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
88' Желтая карточка
Толич Марко
88' Желтая карточка
Виммер Кевин
90' Желтая карточка
Китагава Коя
90'+7
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
40
Ливакович
Доминик
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
38
Франич
Бартол
13
Ристовски
Стефан
8
Гояк
Амер
27
Мишич
Йосип
7
Иванушец
Лука
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
21
Петкович
Бруно
Рапид Вена
4-2-3-1
Динамо Загреб
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.33
Хофманн Максимилиан 1 0.33
Аразе Кельвин 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 (2) 0.67
Оршич Мислав 1 0.33
Иванушец Лука 1 0.33

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Граховац Срджан 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Петрович Деян 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 1 0
Комнен Андрич 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3
Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Омония 2:0 Динамо Загреб - Славен 0:2 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Валюр 3:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
3. Динамо Загреб Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Генк Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Генк Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Рапид Вена 24.7% (36)
X 36.3% (53)
Динамо Загреб 39% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рапид Вена 2:1 Динамо Загреб онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 2:1 Динамо Загреб

Исход игры
Рапид Вена
24.7% (36)
Ничья
36.3% (53)
Динамо Загреб
39% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (42)
1:2 Динамо Загреб
23.3% (34)
2:1 Рапид Вена
16.4% (24)
0:1 Динамо Загреб
8.9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Рапид Вена
4.8% (7)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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