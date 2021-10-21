Лига Европы 2021-2022
Рапид Вена
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц
Динамо Загреб
1:0
9' ГолГрюлль Марко
23' Желтая карточкаГраймль Лео
1:1
24' ГолОршич Мислав
2:1
34' ГолХофманн Максимилиан
41' Желтая карточкаКомнен Андрич
51' Желтая карточкаБатурина Мартин
73' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
88' Желтая карточкаТолич Марко
88' Желтая карточкаВиммер Кевин
90' Желтая карточкаКитагава Коя
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
27
Мишич
Йосип
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
99 Оршич МиславНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
Ход матча
9'
1:0
23'
24'
1:1
34'
41'
51'
88'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.33
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.33
|Аразе Кельвин
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2 (2)
|0.67
|Оршич Мислав
|1
|0.33
|Иванушец Лука
|1
|0.33
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3
Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Динамо Загреб - Риека 3:3 Омония - Динамо Загреб 0:1 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Омония 2:0 Динамо Загреб - Славен 0:2 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Валюр 3:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Генк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|4.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
Прогнозы на матч Рапид Вена 2:1 Динамо Загреб
Исход игры
Рапид Вена
24.7% (36)
Ничья
36.3% (53)
Динамо Загреб
39% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (42)
1:2 Динамо Загреб
23.3% (34)
2:1 Рапид Вена
16.4% (24)
0:1 Динамо Загреб
8.9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Рапид Вена
4.8% (7)
2:0 Рапид Вена
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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