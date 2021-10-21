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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
2:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
2' Гол
Саматта Мбвана
1:1
21' Гол
Валенсия Эннер
1:1
36' Не забитый пенальти
Валенсия Эннер
40' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
44' Желтая карточка
Фишер Виктор
2:1
45' Пенальти
Валенсия Эннер
54' Желтая карточка
Де Лат Ричи
59' Желтая карточка
Салаи Аттила
2:2
62' Гол
Геркенс Питер
75' Желтая карточка
Зайц Миха
81' Желтая карточка
Геркенс Питер
90'+5
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Соса
Хосе
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
11
Бериша
Мергим
13
Валенсия
Эннер
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
2
Де
Лат
Ричи
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
16
Геркенс
Питер
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
Фенербахче
3-4-3
Антверпен
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Саматта Мбвана
(Фишер Виктор)
21'
Валенсия Эннер
1:1
36'
Валенсия Эннер
1:1
40'
Кадыоглу Ферди
 
44'
 
Фишер Виктор
45'
Валенсия Эннер
2:1
46'
 
Баликвиша Мишель-Анже
Фишер Виктор
54'
 
Де Лат Ричи
59'
Салаи Аттила
 
62'
2:2
Геркенс Питер
(Верстрате Биргер)
63'
 
Двомо Пьер
Юсуф Альхассан
66'
Пелкас Димитрис
Озил Месут
 
66'
Росси Диего
Бериша Мергим
 
67'
Зайц Миха
Соса Хосе
 
67'
Сангаре Назим
Кадыоглу Ферди
 
70'
 
Бенсон Манюэль
Фрай Микаэль
75'
Зайц Миха
 
81'
 
Геркенс Питер
87'
Новак Филип
Салаи Аттила
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 (1) 0.67
Озил Месут 1 0.33
Росси Диего 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 2 0.67
Геркенс Питер 1 0.33
Фишер Виктор 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Бенсон Манюэль 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайц Миха 2 0
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Майер Макс 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Геркенс Питер 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Фишер Виктор 1 0
Фрай Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2
Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Фенербахче Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Антверпен Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Фенербахче 88.3% (128)
X 9.7% (14)
Антверпен 2.1% (3)
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Где смотреть матч Фенербахче 2:2 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Фенербахче 2:2 Антверпен

Исход игры
Фенербахче
88.3% (128)
Ничья
9.7% (14)
Антверпен
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.41% (88)
Меньше
37.59% (53)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
51% (74)
1:0 Фенербахче
20.7% (30)
2:0 Фенербахче
8.3% (12)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Фенербахче
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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