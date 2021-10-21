Лига конференций 2021-2022
Мура
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Fazanerija Stadion
Ренн
Бомбардиры внутри турнира
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коуш Жига
|1
|0.33
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэт Флавьен
|1
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.33
|Сулемана Камалдин
|1
|0.33
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.33
Карточки
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мура
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0
Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1 Алюминий - Мура 1:1 Мура - Жальгирис 0:0 Мура - Браво 1:1 Лудогорец - Мура 3:1 Копер - Мура 3:2 Мура - Лудогорец 0:0
Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1
Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Мура
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Мура
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|4.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
|5.
|Рома
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|0
|1
Прогнозы на матч Мура 0:0 Ренн
Исход игры
Мура
4.2% (6)
Ничья
2.8% (4)
Ренн
93% (132)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
0:2 Ренн
35.2% (50)
1:2 Ренн
27.5% (39)
0:1 Ренн
16.9% (24)
0:3 Ренн
9.2% (13)
1:3 Ренн
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:1 Мура
2.1% (3)
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