  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Мура
1:2
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
17' Пенальти
Гирасси Серу
1:1
20' Гол
Лотрич Митя
1:2
41' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Гирасси Серу
20'
Лотрич Митя
1:1
41'
1:2
Лаборд Гаэтан

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лотрич Митя 1 0.33
Коуш Жига 1 0.33
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 2 0.67
Гирасси Серу 2 (2) 0.67
Тэт Флавьен 1 0.33
Сулемана Камалдин 1 0.33

Карточки

Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мура - Алюминий 3:2 Браво - Мура 0:0 Тоттенхэм - Мура 5:1 Мура - Копер 0:0
Табор Сежана - Мура 1:1 Марибор - Мура 1:2 Мура - Витесс 0:2 Мура - Олимпия Любляна 1:0 Мура - Радомлье 4:2 Домжале - Мура 4:1 Штурм - Мура 2:0 Мура - Целе 1:0 Мура - Штурм 1:3 Жальгирис - Мура 0:1 Алюминий - Мура 1:1 Мура - Жальгирис 0:0 Мура - Браво 1:1 Лудогорец - Мура 3:1 Копер - Мура 3:2 Мура - Лудогорец 0:0
Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1
Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Витесс Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
4. Мура Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Мура Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
5. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Копенгаген Грабара Камил 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Лотрич Митя бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Ренн забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Мура 4.2% (6)
X 2.8% (4)
Ренн 93% (132)
Все прогнозы
Где смотреть матч Мура 1:2 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Мура 1:2 Ренн

Исход игры
Мура
4.2% (6)
Ничья
2.8% (4)
Ренн
93% (132)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
36.43% (51)
Нет
63.57% (89)
Популярный счёт
0:2 Ренн
35.2% (50)
1:2 Ренн
27.5% (39)
0:1 Ренн
16.9% (24)
0:3 Ренн
9.2% (13)
1:3 Ренн
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:1 Мура
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 