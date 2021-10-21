Лига Европы 2021-2022
Лацио
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Стадио Олимпико
Марсель
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
29
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лирола ПольНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
История личных встреч
Лацио
Марсель
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик
|1
|0.33
|Башич Тома
|1
|0.33
|Педро Родригес
|0
|0
|Альберто Луис
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.33
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Камара Бубакар
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Марсель
Исход игры
Лацио
88.7% (141)
Ничья
10.1% (16)
Марсель
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.7% (87)
2:0 Лацио
8.2% (13)
1:0 Лацио
6.9% (11)
3:1 Лацио
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:2 Лацио
4.4% (7)
1:2 Марсель
1.3% (2)
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