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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Марсель
0' 8'
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
10
Пайе
Димитри
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
29
Лирола
Поль
Лацио
4-3-3
Марсель
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

История личных встреч

Лацио
Марсель

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик 1 0.33
Башич Тома 1 0.33
Педро Родригес 0 0
Альберто Луис 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.33

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Гонсалес II 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Камара Бубакар 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Марсель 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Галатасарай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Марсель 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Галатасарай Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Лацио 88.7% (141)
X 10.1% (16)
Марсель 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Марсель
2.03
3.93
4.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лацио 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:0 Марсель

Исход игры
Лацио
88.7% (141)
Ничья
10.1% (16)
Марсель
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.7% (87)
2:0 Лацио
8.2% (13)
1:0 Лацио
6.9% (11)
3:1 Лацио
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:2 Лацио
4.4% (7)
1:2 Марсель
1.3% (2)
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