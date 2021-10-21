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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
52' Желтая карточка
Пайе Димитри
73' Желтая карточка
Камара Бубакар
81' Желтая карточка
Ронжье Валентин
90'+5
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
10
Пайе
Димитри
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
29
Лирола
Поль
Лацио
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

52'
 
Пайе Димитри
56'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Милинкович-Савич Сергей
 
56'
Педро Родригес
Андерсон Фелипе
 
57'
Альберто Луис
Башич Тома
 
61'
 
Бамба Дьенг Амаду
Лирола Поль
73'
 
Камара Бубакар
73'
 
Гуйе Пап
Гендузи Маттео
73'
 
Жерсон Сантос
Милик Аркадиуш
77'
Моро Рауль
Дзакканьи Маттиа
 
77'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
81'
 
Ронжье Валентин
85'
 
Балерди Леонардо
Ронжье Валентин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Лацио
Марсель

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик 1 0.33
Башич Тома 1 0.33
Педро Родригес 0 0
Альберто Луис 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.33

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронжье Валентин 2 0
Камара Бубакар 2 0
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Марсель Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Галатасарай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Марсель Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Галатасарай Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Лацио 88.7% (141)
X 10.1% (16)
Марсель 1.3% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лацио 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:0 Марсель

Исход игры
Лацио
88.7% (141)
Ничья
10.1% (16)
Марсель
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.7% (87)
2:0 Лацио
8.2% (13)
1:0 Лацио
6.9% (11)
3:1 Лацио
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:2 Лацио
4.4% (7)
1:2 Марсель
1.3% (2)
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