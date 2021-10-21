Лига Европы 2021-2022
Лацио
0:0
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
Марсель
52' Желтая карточкаПайе Димитри
73' Желтая карточкаКамара Бубакар
81' Желтая карточкаРонжье Валентин
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
29
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лирола ПольНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
52'
73'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Лацио
Марсель
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик
|1
|0.33
|Башич Тома
|1
|0.33
|Педро Родригес
|0
|0
|Альберто Луис
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.33
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2
Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|4.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Марсель
Исход игры
Лацио
88.7% (141)
Ничья
10.1% (16)
Марсель
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
2:1 Лацио
54.7% (87)
2:0 Лацио
8.2% (13)
1:0 Лацио
6.9% (11)
3:1 Лацио
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:2 Лацио
4.4% (7)
1:2 Марсель
1.3% (2)
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