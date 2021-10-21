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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Црвена Звезда
0' 8'
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
40
Каюсте
Йенс
37
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
5
Дегенек
Милош
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
55
Срнич
Славолюб
35
Саного
Секу
11
Фалько
Филиппо
8
Канга
Каку
4
Иванич
Мирко
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
Митьюлланд
3-4-3
Црвена Звезда
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.5
Исаксен Густав 1 0.5
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Каку 1 0.5
Родич Милан 1 0.5
Катай Александар 1 (1) 0.5

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Ferreira 1 1
Святченко Эрик 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бо Энриксен 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстичич Ненад 1 0
Канга Каку 1 0
Дьони Лои 1 0
Иванич Мирко 1 0
Павков Милан 1 0
Petar Stanic 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0
Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4
Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Црвена Звезда - Младост Лучани 1:0 Кайрат - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Войводина 0:0 Штурм - Црвена Звезда 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Брага 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брага 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Лудогорец 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лудогорец 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брага 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Митьюлланд 22% (33)
X 36% (54)
Црвена Звезда 42% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Црвена Звезда
2.60
3.55
3.15
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Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Црвена Звезда онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Црвена Звезда

Исход игры
Митьюлланд
22% (33)
Ничья
36% (54)
Црвена Звезда
42% (63)
Тотал 2.5
Больше
41.84% (59)
Меньше
58.16% (82)
Обе команды забьют
Да
75.89% (107)
Нет
24.11% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
1:2 Црвена Звезда
23.3% (35)
2:1 Митьюлланд
10.7% (16)
0:1 Црвена Звезда
9.3% (14)
1:0 Митьюлланд
8.7% (13)
1:3 Црвена Звезда
2.7% (4)
0:2 Црвена Звезда
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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