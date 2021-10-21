Лига Европы 2021-2022
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: МСХ Арена
Црвена Звезда
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
44
Дюр
Николас
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Билити ХосинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дьони ЛоиНападающий
- Нападающий
-
21 Petar Stanic
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.5
|Исаксен Густав
|1
|0.5
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Каку
|1
|0.5
|Родич Милан
|1
|0.5
|Катай Александар
|1 (1)
|0.5
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Ferreira
|1
|1
|Святченко Эрик
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстичич Ненад
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Иванич Мирко
|1
|0
|Павков Милан
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0
Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4
Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Црвена Звезда - Младост Лучани 1:0 Кайрат - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Войводина 0:0 Штурм - Црвена Звезда 1:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Црвена Звезда
Исход игры
Митьюлланд
22% (33)
Ничья
36% (54)
Црвена Звезда
42% (63)
Тотал 2.5
Больше
41.84% (59)
Меньше
58.16% (82)
Обе команды забьют
Да
75.89% (107)
Нет
24.11% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
1:2 Црвена Звезда
23.3% (35)
2:1 Митьюлланд
10.7% (16)
0:1 Црвена Звезда
9.3% (14)
1:0 Митьюлланд
8.7% (13)
1:3 Црвена Звезда
2.7% (4)
0:2 Црвена Звезда
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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