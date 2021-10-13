Лига Европы 2021-2022
Митьюлланд
Позже
Стадион: МСХ Арена
Црвена Звезда
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.5
|Исаксен Густав
|1
|0.5
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Каку
|1
|0.5
|Родич Милан
|1
|0.5
|Катай Александар
|1 (1)
|0.5
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Ferreira
|1
|1
|Святченко Эрик
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстичич Ненад
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Иванич Мирко
|1
|0
|Павков Милан
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0
Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4
Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Црвена Звезда - Младост Лучани 1:0 Кайрат - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Войводина 0:0 Штурм - Црвена Звезда 1:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|3.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|4.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
|5.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Митьюлланд - Црвена Звезда
Исход игры
Митьюлланд
14.3% (7)
Ничья
38.8% (19)
Црвена Звезда
46.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (18)
1:2 Црвена Звезда
32.7% (16)
0:1 Црвена Звезда
8.2% (4)
2:1 Митьюлланд
8.2% (4)
1:0 Митьюлланд
4.1% (2)
0:2 Црвена Звезда
4.1% (2)
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