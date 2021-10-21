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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках одного из матчей 3-го тура группового этапа сойдутся лицом к лицу футболисты «» и. Встреча состоится в Ереване, на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!