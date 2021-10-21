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Лига конференций 2021-2022

Алашкерт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
ЛАСК
0' 8'

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 1
Глишич Александар 1 0.5
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Саша 1 0.5
Моншайн Кристоф 1 0.5
Марешиц Дарио 1 0.5

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0
Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Алашкерт - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Алашкерт 2:2 Алашкерт - Арарат-Армения 1:0 Арарат - Алашкерт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1
ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 2 1 0 10 - 2 7
2. ЛАСК 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. ХИК Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
4. Алашкерт 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Алашкерт 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2. ЛАСК 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. ХИК Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Алашкерт 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
4. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
5. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Активнее начали встречу игроки ЛАСКа. Провели гости наступление по левому флангу. Последовала подача в центр штрафной "Алашкерта". На выходе успевает сыграть вратарь.
  • 4'
    Футболисты "Алашкерта" предстали сегодня на поле в форме белого цвета. В черно-розовом вышли на газон игроки ЛАСКа.
  • 3'
    Спокойно присматриваются друг к другу соперники. Никто из оппонентов не торопится форсировать события на футбольном поле. Все происходит в штатном режиме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Йенс Моэ (Дания);
    Ассистент: Виктор Скютте (Дания);
    Ассистент: Йеспер Даль (Дания);
    Резервный: Мортен Крог (Дания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках одного из матчей 3-го тура группового этапа сойдутся лицом к лицу футболисты «Алашкерта» и ЛАСКа. Встреча состоится в Ереване, на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
    • Прогнозы 146
    Алашкерт 13.7% (20)
    X 11.6% (17)
    ЛАСК 74.7% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    ЛАСК
    8.44
    4.76
    1.71
    Все Коэффициенты
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alashkert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Алашкерт 0:0 ЛАСК онлайн


Прогнозы на матч Алашкерт 0:0 ЛАСК

Исход игры
Алашкерт
13.7% (20)
Ничья
11.6% (17)
ЛАСК
74.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
55% (77)
Меньше
45% (63)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
39% (57)
0:2 ЛАСК
13.7% (20)
0:1 ЛАСК
13.7% (20)
1:1 Ничья
7.5% (11)
1:0 Алашкерт
5.5% (8)
2:1 Алашкерт
5.5% (8)
1:3 ЛАСК
4.8% (7)
2:4 ЛАСК
1.4% (2)
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