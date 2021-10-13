Лига конференций 2021-2022
Алашкерт
Позже
Стадион: Alashkert Stadium
ЛАСК
Бомбардиры внутри турнира
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмбало Хосе
|2
|1
|Глишич Александар
|1
|0.5
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Саша
|1
|0.5
|Моншайн Кристоф
|1
|0.5
|Марешиц Дарио
|1
|0.5
Карточки
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григорян Артак
|0
|1
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Алашкерт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0
Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Алашкерт - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Алашкерт 2:2 Алашкерт - Арарат-Армения 1:0 Арарат - Алашкерт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1
ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ХИК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|3.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
|4.
|Рома
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|0
|5.
|Партизан
|Маркович Лазар
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Ренн
|Баде Луак
|0
|1
Прогнозы на матч Алашкерт - ЛАСК
Исход игры
Алашкерт
18.6% (8)
Ничья
7% (3)
ЛАСК
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
1:2 ЛАСК
51.2% (22)
0:1 ЛАСК
11.6% (5)
0:2 ЛАСК
11.6% (5)
1:0 Алашкерт
9.3% (4)
2:1 Алашкерт
7% (3)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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