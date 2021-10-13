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Лига конференций 2021-2022

Алашкерт
 
Позже

Стадион:
ЛАСК

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 1
Глишич Александар 1 0.5
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Саша 1 0.5
Моншайн Кристоф 1 0.5
Марешиц Дарио 1 0.5

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пюник - Алашкерт 1:1 Алашкерт - ХИК 2:4 Алашкерт - ЦСКА Ереван 2:1 Алашкерт - Арарат 1:0
Алашкерт - Нораванк 0:0 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 Арарат - Алашкерт 3:2 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт - Юниор Севан 0:0 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 0:2 Алашкерт - Кайрат 3:2 Кайрат - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1 Алашкерт - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Алашкерт 2:2 Алашкерт - Арарат-Армения 1:0 Арарат - Алашкерт 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1
ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Мархфельд Маннсдорф 6:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
3. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
4. Рома Эль-Шаарави Стефан 2 0 0
5. Партизан Маркович Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Ренн Баде Луак 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - ЛАСК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Алашкерт 18.6% (8)
    X 7% (3)
    ЛАСК 74.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    ЛАСК
    5.58
    4.12
    1.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алашкерт - ЛАСК онлайн


    Прогнозы на матч Алашкерт - ЛАСК

    Исход игры
    Алашкерт
    18.6% (8)
    Ничья
    7% (3)
    ЛАСК
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ЛАСК
    51.2% (22)
    0:1 ЛАСК
    11.6% (5)
    0:2 ЛАСК
    11.6% (5)
    1:0 Алашкерт
    9.3% (4)
    2:1 Алашкерт
    7% (3)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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