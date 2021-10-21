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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
2:3
Второй тайм: 90+'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
28' Гол
Александерссон Виктор
1:1
38' Гол
Тихи Робин
1:2
49' Гол
Коффей Эшли
50' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
2:2
52' Гол
Александерссон Симон
58' Желтая карточка
Форс Виктор
2:3
60' Гол
Коффей Эшли
61' Желтая карточка
Коффей Эшли
63' Желтая карточка
Лумбана Борис
77' Желтая карточка
Мишель Феликс
83' Вторая желтая карточка
Мишель Феликс
90'+4
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
8
Александерссон
Виктор
25
Линдберг
Йонас
11
Линдберг
Юлиус
20
Стернер
Даниэль
1
Волтерс
Ник
5
Редин
Понтус
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
15
Форс
Виктор
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
14
Линнер
Альбин
ГАИС
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Сирианска Эскильстуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.24
Линдберг Юлиус 3 0.12
Стернер Даниэль 3 0.12
Вангберг Август 2 0.08
Александерссон Виктор 2 0.08
Марич Аднан 2 0.08
Александерссон Симон 2 0.08
Линдберг Йонас 1 0.04
Эрнблом Филип 1 0.04
Ярсуват Ричард 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.36
Коффей Эшли 8 0.32
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.12
Алсанати Андре 3 (1) 0.12
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Гётессон Виктор 2 0.08
Якубу Алию 2 0.08
Мишель Феликс 1 0.04
Линнер Альбин 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Тихи Робин 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерсен Никлас II 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Андерссон Йохан II 3 0
Вангберг Август 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 7 2
Коффей Эшли 7 0
Такахаши Кадзуки 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Форс Виктор 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Редин Понтус 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Алсанати Андре 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Мишель Феликс 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
4
16%
6
19%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
7
28%
3
9%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
20%
9
28%
76-90

Пропущено

31
28
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
3
10%
2
7%
1-15
8
26%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
6
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0
Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 25 12 5 8 35 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг Заявка 25 9 6 10 29 - 31 33
9. Сирианска Эскильстуна 3:2 Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
10. Эргрюте Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
11. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
12. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС 2:3 Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд Заявка 25 6 4 15 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна 3:2 Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС 2:3 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
9. ГАИС 2:3 Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна 3:2 Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 14 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 13 1 2
4. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
5. Браге Плана Леонард 12 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Тихи Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Александерссон Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.60
3.76
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 2:3 Сирианска Эскильстуна онлайн




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