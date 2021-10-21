Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

77' Мишель Феликс получил желтую карточку от судьи

75' Ashley Coffey уходит с поля. Хольмстрём Александр Аль выходит вместо него

63' Лумбана Борис получил желтую карточку от судьи

61' Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи

60' Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!

58' Форс Виктор получил желтую карточку от судьи

52' Г О О О О Л - Александерссон Симон бьет в цель!

49' Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!

46' Daniel Sterner уходит с поля. Александерссон Симон выходит вместо него