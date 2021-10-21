Швеция: Суперэттан 2021
ГАИС
2:3
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
1:0
28' ГолАлександерссон Виктор
1:1
38' ГолТихи Робин
1:2
49' ГолКоффей Эшли
50' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
2:2
52' ГолАлександерссон Симон
58' Желтая карточкаФорс Виктор
2:3
60' ГолКоффей Эшли
61' Желтая карточкаКоффей Эшли
63' Желтая карточкаЛумбана Борис
77' Желтая карточкаМишель Феликс
83' Вторая желтая карточкаМишель Феликс
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
28'
38'
1:1
49'
1:2
52'
58'
60'
2:3
61'
63'
77'
83'
История личных встреч
ГАИС
Сирианска Эскильстуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.24
|Линдберг Юлиус
|3
|0.12
|Стернер Даниэль
|3
|0.12
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Александерссон Виктор
|2
|0.08
|Марич Аднан
|2
|0.08
|Александерссон Симон
|2
|0.08
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Эрнблом Филип
|1
|0.04
|Ярсуват Ричард
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.36
|Коффей Эшли
|8
|0.32
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.12
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.12
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Гётессон Виктор
|2
|0.08
|Якубу Алию
|2
|0.08
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Тихи Робин
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерсен Никлас II
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Андерссон Йохан II
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|7
|2
|Коффей Эшли
|7
|0
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Форс Виктор
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Мишель Феликс
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
4
21%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Забито
27
35
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
4
15%
6
17%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
8
30%
30%
5
14%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Пропущено
34
30
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
8
24%
5
17%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
6
18%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0
Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|29 - 31
|33
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|29 - 33
|30
|11.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|12.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|30 - 44
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|14
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|13
|1
|2
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0