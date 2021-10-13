Лига конференций 2021-2022
ЦСКА София
Позже
Стадион: Стадион Болгарской Армии
Заря
История личных встреч
ЦСКА София
Заря
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
24 матча
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кери Грэм
|1
|0.5
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громов Артём
|1
|0.5
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилдсхут Янник
|0
|1
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1
ЦСКА София - Хебр Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3:0 ЦСКА София - Пирин Благоевград 1:0 Виктория Пльзень - ЦСКА София 2:0 Осиек - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Осиек 4:2 Лиепая - ЦСКА София 0:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 2:4 ЦСКА София - Лиепая 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 ЦСКА София - Берое 2:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 1:0
Заря
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4
Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|5.
|Базель
|Ланг Михаэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Грабара Камил
|0
|1
Прогнозы на матч ЦСКА София - Заря
Исход игры
ЦСКА София
67.8% (97)
Ничья
25.9% (37)
Заря
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА София
37.1% (53)
1:1 Ничья
21% (30)
1:0 ЦСКА София
19.6% (28)
2:0 ЦСКА София
5.6% (8)
1:2 Заря
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 ЦСКА София
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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