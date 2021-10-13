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Приветствую всех любителей футбола! Продолжится игровой еврокубковый день поединком между "ЦСКА София" и "Зарей". Украинская команда еще не добывала очки в этих еврокубках, потому нужно сегодня играть только на победу. Комментировать встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!