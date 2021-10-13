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Лига конференций 2021-2022

ЦСКА София
 
Позже

Стадион:
Заря

История личных встреч

ЦСКА София
Заря

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

24 матча

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кери Грэм 1 0.5
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громов Артём 1 0.5

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилдсхут Янник 0 1
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1
ЦСКА София - Хебр Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3:0 ЦСКА София - Пирин Благоевград 1:0 Виктория Пльзень - ЦСКА София 2:0 Осиек - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Осиек 4:2 Лиепая - ЦСКА София 0:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 2:4 ЦСКА София - Лиепая 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 ЦСКА София - Берое 2:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 1:0
Заря
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4
Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Рома Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
3. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
5. Базель Ланг Михаэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Копенгаген Грабара Камил 0 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Продолжится игровой еврокубковый день поединком между "ЦСКА София" и "Зарей". Украинская команда еще не добывала очки в этих еврокубках, потому нужно сегодня играть только на победу. Комментировать встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА София - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
ЦСКА София 66.9% (99)
X 26.4% (39)
Заря 6.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Заря
2.30
3.78
4.19
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Где смотреть матч ЦСКА София - Заря онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА София - Заря

Исход игры
ЦСКА София
67.8% (97)
Ничья
25.9% (37)
Заря
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА София
37.1% (53)
1:1 Ничья
21% (30)
1:0 ЦСКА София
19.6% (28)
2:0 ЦСКА София
5.6% (8)
1:2 Заря
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 ЦСКА София
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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