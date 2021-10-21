Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Глазго Рейнджерс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Руф Кемар бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

47' Тавернье Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Морелос Альфредо пробил чуть мимо штанги!

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

43' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Миккельсен Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отличные скиллы показывает Тавернье Джеймс , обводя своих соперников

42' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Тавернье Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Френнруп Мортен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

38' Удар от ворот произведет Брондбю

38' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Морелос Альфредо . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Г О О О О Л - Руф Кемар вбил мяч с отскока в сетку!

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Глазго Рейнджерс будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Головой пробил Морелос Альфредо , но голкипер отбил его в поле!

30' Макгрегор Аллан взял и забрал мяч на выходе

29' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Рефери не любит споров - именно за это Ландстрем Джон сейчас получил желтую

29' Ландстрем Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гаммельбю Йенс-Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Как он промахнулся? Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Баришич Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Макгрегор Аллан взял и забрал мяч на выходе

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Голдсон Коннор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

12' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Отличный пас сделал Френнруп Мортен из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Отличные скиллы показывает Павлович Андрия , обводя своих соперников

8' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Арибо Джо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.