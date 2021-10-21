Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Глазго Рейнджерс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Руф Кемар бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

47' Тавернье Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Морелос Альфредо пробил чуть мимо штанги!

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

43' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Миккельсен Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Отличные скиллы показывает Тавернье Джеймс , обводя своих соперников

42' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Тавернье Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Френнруп Мортен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

38' Удар от ворот произведет Брондбю

38' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Морелос Альфредо . Удар в створ, но вратарь начеку

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Глазго Рейнджерс будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Руф Кемар вбил мяч с отскока в сетку!

30' Головой пробил Морелос Альфредо , но голкипер отбил его в поле!

30' Макгрегор Аллан взял и забрал мяч на выходе

29' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Рефери не любит споров - именно за это Ландстрем Джон сейчас получил желтую

29' Ландстрем Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гаммельбю Йенс-Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Как он промахнулся? Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Баришич Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Макгрегор Аллан взял и забрал мяч на выходе

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Голдсон Коннор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

12' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Отличный пас сделал Френнруп Мортен из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Отличные скиллы показывает Павлович Андрия , обводя своих соперников

8' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Арибо Джо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.