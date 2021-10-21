Лига Европы 2021-2022
Глазго Рейнджерс
2:0
Конец матча
Стадион: Айброкс
Брондбю
1:0
18' ГолБалогун Леон
29' Желтая карточкаЛандстрем Джон
2:0
30' ГолРуф Кемар
41' Желтая карточкаФреннруп Мортен
26
Балогун
Леон
17
Арибо
Джо
10
Дэвис
Стивен
25
Руф
Кемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
29'
30'
2:0
41'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Леон
|1
|0.33
|Руф Кемар
|1
|0.33
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Морелос Альфредо
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Сакала Фэшн
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Андрия
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
Брондбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|5
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|2.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|4.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|5.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 2:0 Брондбю
Исход игры
Глазго Рейнджерс
89.7% (131)
Ничья
8.2% (12)
Брондбю
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
58.45% (83)
Нет
41.55% (59)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
43.8% (64)
2:0 Глазго Рейнджерс
19.9% (29)
1:0 Глазго Рейнджерс
17.8% (26)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:1 Глазго Рейнджерс
3.4% (5)
1:2 Брондбю
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
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