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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
2:0
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
1:0
18' Гол
Балогун Леон
29' Желтая карточка
Ландстрем Джон
2:0
30' Гол
Руф Кемар
41' Желтая карточка
Френнруп Мортен
90'+4
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
17
Арибо
Джо
4
Ландстрем
Джон
10
Дэвис
Стивен
25
Руф
Кемар
20
Морелос
Альфредо
7
Хаджи
Янис
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
23
Каппис
Кристиан
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
9
Павлович
Андрия
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

18'
Балогун Леон
(Тавернье Джеймс)
1:0
29'
Ландстрем Джон
 
30'
Руф Кемар
(Морелос Альфредо)
2:0
41'
 
Френнруп Мортен
46'
 
Радошевич Йосип
Слимане Анис
62'
 
Риверос Блас
Менса Кевин
63'
 
Хедлунд Симон
Уре Микаэль
64'
Угелумба Кэлвин
Балогун Леон
 
71'
Сакала Фэшн
Морелос Альфредо
 
73'
 
Бёркеейет Тобиас
Френнруп Мортен
78'
Арфилд Скотт
Ландстрем Джон
 
78'
Бакуна Жуниньо
Руф Кемар
 
78'
Райт Скотт
Хаджи Янис
 
81'
 
Греве Матиас
Каппис Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Леон 1 0.33
Руф Кемар 1 0.33
Тавернье Джеймс 0 0
Морелос Альфредо 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Арибо Джо 1 0
Сакала Фэшн 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Андрия 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1
Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2
Брондбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Спарта Прага Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Глазго Рейнджерс Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Брондбю Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брондбю Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Спарта Прага Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Глазго Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Брондбю Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 5 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Горенц-Станкович Йон 2 1
2. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
3. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
4. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
5. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Глазго Рейнджерс 89.7% (131)
X 8.2% (12)
Брондбю 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 2:0 Брондбю онлайн


Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 2:0 Брондбю

Исход игры
Глазго Рейнджерс
89.7% (131)
Ничья
8.2% (12)
Брондбю
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
58.45% (83)
Нет
41.55% (59)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
43.8% (64)
2:0 Глазго Рейнджерс
19.9% (29)
1:0 Глазго Рейнджерс
17.8% (26)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:1 Глазго Рейнджерс
3.4% (5)
1:2 Брондбю
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Глазго Рейнджерс
1.4% (2)
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