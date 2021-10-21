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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Галатасарай
1
Гилерме
Маринато
71
Тикнизян
Наир
3
Кастро
Пабло
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
5
Марадишвили
Константин
6
Баринов
Дмитрий
8
Бека
Алексис
7
Керк
Джирано
9
Смолов
Фёдор
17
Жемалетдинов
Рифат
1
Муслера
Фернандо
2
Йедлин
Деандре
25
Нельссон
Виктор
45
Маркан
Маркос
6
Ван
Анхольт
Патрик
4
Антальялы
Тайлан
22
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
33
Чикылдэу
Александру
8
Бабель
Райан
11
Мохамед
Мостафа
Локомотив Москва
4-3-3
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анджорин Фаустино 1 0.5
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Бека Алексис 2 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 1 0
Диань Мбайе 1 0
Боэ Саша 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Коньяспор 1:0 Галатасарай - Истанбулспор 3:3 Галатасарай - Тузласпор 4:3 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Марсель - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Галатасарай - Лацио 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Раннерс 2:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:2 Сент-Джонстон - Галатасарай 2:4 Галатасарай - Сент-Джонстон 1:1 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Марсель Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Галатасарай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Марсель Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Галатасарай Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура Лиги Европы, в котором российский «Локомотив» сыграет дома с турецким «Галатасараем».
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 169
Локомотив Москва 51.5% (87)
X 34.3% (58)
Галатасарай 14.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Галатасарай
3.06
3.48
2.85
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Локомотив Москва - Галатасарай онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва - Галатасарай

Исход игры
Локомотив Москва
51.2% (87)
Ничья
34.1% (58)
Галатасарай
14.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
72.41% (105)
Нет
27.59% (40)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
27.1% (46)
1:1 Ничья
26.5% (45)
1:0 Локомотив Москва
11.2% (19)
0:1 Галатасарай
4.7% (8)
1:2 Галатасарай
4.7% (8)
2:0 Локомотив Москва
4.1% (7)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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