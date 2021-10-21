Лига Европы 2021-2022
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Галатасарай
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чипе ИсмаилВратарь
- Защитник
-
19 Байрам ОмерЗащитник
-
24 Арслан ИшикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Диань МбайеНападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
Локомотив Москва
Галатасарай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анджорин Фаустино
|1
|0.5
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Бека Алексис
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Диань Мбайе
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Коньяспор 1:0 Галатасарай - Истанбулспор 3:3 Галатасарай - Тузласпор 4:3 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Марсель - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Галатасарай - Лацио 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Раннерс 2:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:2 Сент-Джонстон - Галатасарай 2:4 Галатасарай - Сент-Джонстон 1:1 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|4.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Галатасарай
Исход игры
Локомотив Москва
51.2% (87)
Ничья
34.1% (58)
Галатасарай
14.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
72.41% (105)
Нет
27.59% (40)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
27.1% (46)
1:1 Ничья
26.5% (45)
1:0 Локомотив Москва
11.2% (19)
0:1 Галатасарай
4.7% (8)
1:2 Галатасарай
4.7% (8)
2:0 Локомотив Москва
4.1% (7)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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