Локомотив Москва

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура Лиги Европы, в котором российский «Локомотив» сыграет дома с турецким «Галатасараем».

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!