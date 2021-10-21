Лига Европы 2021-2022
Айнтрахт Фр
3:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Deutsche Bank Park
Олимпиакос
25' Желтая карточкаСиссе Пап Абу
1:0
26' ПенальтиБорре Рафаэль
1:1
30' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
35' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
39' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
2:1
45' ГолТуре Альмами
48' Желтая карточкаКамара Мохамед
50' Желтая карточкаТута
3:1
59' ГолКамада Даити
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
25'
26'
1:0
30'
1:1
35'
45'
2:1
48'
50'
59'
3:1
60'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.33
|Туре Альмами
|1
|0.33
|Камада Даити
|1
|0.33
|Ламмерс Сэм
|1
|0.33
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.33
|Костич Филип
|0
|0
|Соу Джибриль
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|2
|0.67
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.67
|Соарес Франсиско
|1
|0.33
|Рябчук Олег
|1
|0.33
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Олимпиакос
|1:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|4.
|Антверпен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Олимпиакос
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|4
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|3.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|5.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Олимпиакос
Исход игры
Айнтрахт Фр
76% (111)
Ничья
17.8% (26)
Олимпиакос
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.1% (76)
1:1 Ничья
15.8% (23)
2:0 Айнтрахт Фр
9.6% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
8.9% (13)
1:2 Олимпиакос
4.1% (6)
3:1 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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