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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
25' Желтая карточка
Сиссе Пап Абу
1:0
26' Пенальти
Борре Рафаэль
1:1
30' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
35' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
39' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
2:1
45' Гол
Туре Альмами
48' Желтая карточка
Камара Мохамед
50' Желтая карточка
Тута
3:1
59' Гол
Камада Даити
84' Желтая карточка
Малонг Кунде
90'+4
1
Трапп
Кевин
35
Тута
18
Туре
Альмами
13
Хинтереггер
Мартин
19
Борре
Рафаэль
20
Хасебе
Макото
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
6
Якич
Кристиян
39
Пасьенса
Гонсало
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
22
Камара
Агибу
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.33
Туре Альмами 1 0.33
Камада Даити 1 0.33
Ламмерс Сэм 1 0.33
Борре Рафаэль 1 (1) 0.33
Костич Филип 0 0
Соу Джибриль 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 2 0.67
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.67
Соарес Франсиско 1 0.33
Рябчук Олег 1 0.33
Камара Мохамед III 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 2 0
Тута 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 3 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Олимпиакос Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Фенербахче Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Олимпиакос Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Антверпен Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 5 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Горенц-Станкович Йон 2 1
2. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
3. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
4. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
5. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 76% (111)
X 17.8% (26)
Олимпиакос 6.2% (9)
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 3:1 Олимпиакос онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Олимпиакос

Исход игры
Айнтрахт Фр
76% (111)
Ничья
17.8% (26)
Олимпиакос
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.1% (76)
1:1 Ничья
15.8% (23)
2:0 Айнтрахт Фр
9.6% (14)
1:0 Айнтрахт Фр
8.9% (13)
1:2 Олимпиакос
4.1% (6)
3:1 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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