Лига конференций 2021-2022
Базель
2:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Омония
1:0
19' ГолМиллар Лиам
1:1
27' ПенальтиГомес Хорди
2:1
41' ПенальтиКабрал Артур
Ход матча
19'
1:0
27'
1:1
41'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ланг Михаэль
|2
|0.67
|Кабрал Артур
|2 (1)
|0.67
|Миллар Лиам
|1
|0.33
|Ндой Дан
|1
|0.33
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|1
|0.33
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1
Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0
Омония
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1
Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 Аполлон - Омония 1:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карабах
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Базель
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Кайрат
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|Омония
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Карабах
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Кайрат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Омония
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Сольбаккен Ола
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|5.
|Гент
|Кумс Свен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Грабара Камил
|0
|1
Прогнозы на матч Базель 2:1 Омония
Исход игры
Базель
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
34.75% (49)
Нет
65.25% (92)
Популярный счёт
2:0 Базель
47.6% (68)
2:1 Базель
22.4% (32)
3:1 Базель
9.8% (14)
3:0 Базель
8.4% (12)
1:0 Базель
7% (10)
4:0 Базель
1.4% (2)
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