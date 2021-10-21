  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Базель
3:1
Конец матча

Стадион:
Омония
0'
1:0
19' Гол
Миллар Лиам
1:1
27' Пенальти
Гомес Хорди
2:1
41' Пенальти
Кабрал Артур
3:1
88' Гол
Жегрова Эдон
90'+4

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Михаэль 2 0.67
Кабрал Артур 2 (1) 0.67
Жегрова Эдон 1 0.33
Миллар Лиам 1 0.33
Ндой Дан 1 0.33
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 1 0.33
Гомес Хорди 1 (1) 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1
Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0
Омония
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1
Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 Аполлон - Омония 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карабах Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Базель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Кайрат Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
4. Омония Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Карабах Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Кайрат Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карабах Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Базель Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Омония Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Кайрат Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Будё-Глимт Сольбаккен Ола 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
5. Гент Кумс Свен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. ЦСКА София Вион Тибо 0 1
5. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур из команды Базель забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гомес Хорди из команды Омония забивает с точки!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Миллар Лиам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Базель 99.3% (142)
X 0.7% (1)
Омония 0% (0)
Все прогнозы
Где смотреть матч Базель 3:1 Омония онлайн


Прогнозы на матч Базель 3:1 Омония

Исход игры
Базель
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
34.75% (49)
Нет
65.25% (92)
Популярный счёт
2:0 Базель
47.6% (68)
2:1 Базель
22.4% (32)
3:1 Базель
9.8% (14)
3:0 Базель
8.4% (12)
1:0 Базель
7% (10)
4:0 Базель
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 