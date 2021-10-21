Лига Европы 2021-2022
Спарта Прага
2:3
Второй тайм: 84'
Стадион: Дженерали Арена
Лион
1:0
4' ГолГараслин Лукаш
2:0
19' ГолГараслин Лукаш
25' Желтая карточкаМилагрес Энрике
2:1
42' ГолЭкамби Карл Токо
52' Желтая карточкаГюсто Мало
2:2
53' ГолАуа Уссем
59' Желтая карточкаБоатенг Жером
59' Желтая карточкаГараслин Лукаш
62' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
63' Желтая карточкаДюбуа Лео
2:3
67' ГолПакета Лукас
68' Желтая карточкаПакета Лукас
74' Вторая желтая карточкаГюсто Мало
80' Желтая карточкаПавелка Давид
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
20
Гложек
Адам
21
Пешек
Якуб
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
20 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
4'
1:0
19'
2:0
25'
42'
52'
53'
2:2
59'
59'
62'
63'
67'
2:3
68'
74'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Спарта Прага
Лион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|2
|0.67
|Ганцко Давид
|1
|0.33
|Пешек Якуб
|0
|0
|Минчев Мартин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|4
|1.33
|Ауа Уссем
|2
|0.67
|Пакета Лукас
|1
|0.33
|Боатенг Жером
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гараслин Лукаш
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Соучек Филип
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5
Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0 Спарта Прага - Монако 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 3:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1
Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|3:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Спарта Прага
|2:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Брондбю
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|3:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Спарта Прага
|2:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Глазго Рейнджерс
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|4
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|3.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|5.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
Прогнозы на матч Спарта Прага 2:3 Лион
Исход игры
Спарта Прага
7.3% (11)
Ничья
22% (33)
Лион
70.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Лион
46% (69)
1:1 Ничья
19.3% (29)
0:1 Лион
14% (21)
2:1 Спарта Прага
5.3% (8)
0:2 Лион
2.7% (4)
1:3 Лион
2% (3)
2:3 Лион
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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