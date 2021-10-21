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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спарта Прага
2:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Лион
0'
1:0
4' Гол
Гараслин Лукаш
2:0
19' Гол
Гараслин Лукаш
25' Желтая карточка
Милагрес Энрике
2:1
42' Гол
Экамби Карл Токо
52' Желтая карточка
Гюсто Мало
2:2
53' Гол
Ауа Уссем
59' Желтая карточка
Боатенг Жером
59' Желтая карточка
Гараслин Лукаш
62' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
63' Желтая карточка
Дюбуа Лео
2:3
67' Гол
Пакета Лукас
68' Желтая карточка
Пакета Лукас
74' Вторая желтая карточка
Гюсто Мало
80' Желтая карточка
Павелка Давид
84'
1
Ницэ
Флорин
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
3
Челюстка
Ондржей
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
20
Гложек
Адам
8
Павелка
Давид
21
Пешек
Якуб
11
Минчев
Мартин
22
Гараслин
Лукаш
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
12
Милагрес
Энрике
39
Гимараэс
Бруно
8
Ауа
Уссем
23
Мендес
Тьяго
29
Шакири
Джердан
11
Кадевере
Тино
7
Экамби
Карл
Токо
Спарта Прага
4-3-3
Лион
4-3-3

Ход матча

4'
Гараслин Лукаш
1:0
19'
Гараслин Лукаш
(Минчев Мартин)
2:0
25'
 
Милагрес Энрике
42'
2:1
Экамби Карл Токо
(Боатенг Жером)
46'
 
Эмерсон Палмиери
Милагрес Энрике
46'
 
Пакета Лукас
Кадевере Тино
52'
 
Гюсто Мало
53'
2:2
Ауа Уссем
59'
 
Боатенг Жером
59'
Гараслин Лукаш
 
62'
 
Экамби Карл Токо
63'
Дочкал Борек
Минчев Мартин
 
63'
 
Дюбуа Лео
67'
2:3
Пакета Лукас
(Экамби Карл Токо)
68'
 
Пакета Лукас
69'
 
Диоманде Синали
Боатенг Жером
73'
Крейчи Ладислав II
Сачек Михал
 
74'
 
Гюсто Мало
75'
 
Дюбуа Лео
Шакири Джердан
80'
Павелка Давид
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

История личных встреч

Спарта Прага
Лион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 2 0.67
Ганцко Давид 1 0.33
Пешек Якуб 0 0
Минчев Мартин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 4 1.33
Ауа Уссем 2 0.67
Пакета Лукас 1 0.33
Боатенг Жером 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараслин Лукаш 2 0
Павелка Давид 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Виснер Томаш 1 0
Соучек Филип 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Слимани Ислам 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Милагрес Энрике 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5
Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0 Спарта Прага - Монако 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 3:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1
Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:2 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Спарта Прага 2:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Брондбю 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Спарта Прага 2:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брондбю 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Спарта Прага 2:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Глазго Рейнджерс 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Брондбю 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 4 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
3. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
4. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
5. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Спарта Прага 7.3% (11)
X 22% (33)
Лион 70.7% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Лион
4.78
5.04
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Прага 2:3 Лион онлайн


Прогнозы на матч Спарта Прага 2:3 Лион

Исход игры
Спарта Прага
7.3% (11)
Ничья
22% (33)
Лион
70.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Лион
46% (69)
1:1 Ничья
19.3% (29)
0:1 Лион
14% (21)
2:1 Спарта Прага
5.3% (8)
0:2 Лион
2.7% (4)
1:3 Лион
2% (3)
2:3 Лион
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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