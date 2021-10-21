Лига Европы 2021-2022
Спарта Прага
3:4
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Лион
1:0
4' ГолГараслин Лукаш
2:0
19' ГолГараслин Лукаш
25' Желтая карточкаМилагрес Энрике
2:1
42' ГолЭкамби Карл Токо
52' Желтая карточкаГюсто Мало
2:2
53' ГолАуа Уссем
59' Желтая карточкаБоатенг Жером
59' Желтая карточкаГараслин Лукаш
62' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
63' Желтая карточкаДюбуа Лео
2:3
67' ГолПакета Лукас
68' Желтая карточкаПакета Лукас
74' Вторая желтая карточкаГюсто Мало
80' Желтая карточкаПавелка Давид
85' Желтая карточкаМендес Тьяго
2:4
88' ГолЭкамби Карл Токо
3:4
90' ГолКрейчи Ладислав II
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
16
Сачек
Михал
20
Гложек
Адам
21
Пешек
Якуб
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
20 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
4'
1:0
19'
2:0
25'
42'
52'
53'
2:2
59'
59'
62'
63'
67'
2:3
68'
74'
80'
85'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Спарта Прага
Лион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|2
|0.67
|Ганцко Давид
|1
|0.33
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.33
|Пешек Якуб
|0
|0
|Минчев Мартин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|5
|1.67
|Ауа Уссем
|2
|0.67
|Пакета Лукас
|1
|0.33
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гараслин Лукаш
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Соучек Филип
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5
Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:2 Спарта Прага - Ческе-Будеевице 1:0 Спарта Прага - Градец Кралове 4:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:1 Монако - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Карвина 2:0 Спарта Прага - Монако 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 3:2 Рапид Вена - Спарта Прага 2:1 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1
Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|5
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|2.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|4.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|5.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
Прогнозы на матч Спарта Прага 3:4 Лион
Исход игры
Спарта Прага
7.3% (11)
Ничья
22% (33)
Лион
70.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:2 Лион
46% (69)
1:1 Ничья
19.3% (29)
0:1 Лион
14% (21)
2:1 Спарта Прага
5.3% (8)
0:2 Лион
2.7% (4)
1:3 Лион
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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