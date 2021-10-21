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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
24' Желтая карточка
Горосабел Андони
26' Желтая карточка
Мерино Микель
59' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
60' Желтая карточка
Субельдия Игор
65' Желтая карточка
Гевара Андер
0:1
69' Гол
Исак Александр
87' Вторая желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
13
Янтшер
Якоб
9
Йебоа
Келвин
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
Штурм
4-3-1-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 0.33
Янтшер Якоб 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 0.67
Янузай Аднан 1 0.33
Мерино Микель 1 0.33
Сальдуа Хосеба 0 0
Сорлот Александр 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 1
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Прасс Александр 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3
Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9 Штурм - Црвена Звезда 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. ПСВ Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
4. Штурм Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСВ Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 5 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Горенц-Станкович Йон 2 1
2. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
3. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
4. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
5. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Штурм 5.5% (8)
X 13% (19)
Реал Сосьедад 81.5% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Штурм 0:1 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Штурм 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Штурм
5.5% (8)
Ничья
13% (19)
Реал Сосьедад
81.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
48.6% (71)
0:1 Реал Сосьедад
15.8% (23)
1:1 Ничья
8.2% (12)
0:2 Реал Сосьедад
8.2% (12)
1:3 Реал Сосьедад
5.5% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:1 Штурм
2.7% (4)
1:0 Штурм
2.1% (3)
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