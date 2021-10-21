Лига Европы 2021-2022
Штурм
0:1
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Реал Сосьедад
24' Желтая карточкаГоросабел Андони
26' Желтая карточкаМерино Микель
59' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
60' Желтая карточкаСубельдия Игор
65' Желтая карточкаГевара Андер
0:1
69' ГолИсак Александр
87' Вторая желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
24'
26'
60'
65'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|Янтшер Якоб
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|2
|0.67
|Янузай Аднан
|1
|0.33
|Мерино Микель
|1
|0.33
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Сорлот Александр
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3
Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Удинезе - Штурм 2:3 Штурм - Ред Булл Зальцбург 1:3 Штадль Паура - Штурм 0:9 Штурм - Црвена Звезда 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|ПСВ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|4.
|Штурм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ПСВ
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|5
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|2.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|4.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|5.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
Прогнозы на матч Штурм 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Штурм
5.5% (8)
Ничья
13% (19)
Реал Сосьедад
81.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
48.6% (71)
0:1 Реал Сосьедад
15.8% (23)
1:1 Ничья
8.2% (12)
0:2 Реал Сосьедад
8.2% (12)
1:3 Реал Сосьедад
5.5% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:1 Штурм
2.7% (4)
1:0 Штурм
2.1% (3)
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