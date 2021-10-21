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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
2:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Легия
0'
13' Желтая карточка
Жуан Жезус
44' Желтая карточка
Манолас Костас
73' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
1:0
76' Гол
Инсинье Лоренцо
2:0
80' Гол
Осимхен Виктор
86'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
5
Жуан
Жезус
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
4
Демме
Диего
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
31
Мишта
Цезарий
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
27
Жозуэ
Филипе
8
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
Наполи
4-3-3
Легия
3-5-1-1

Ход матча

13'
Жуан Жезус
 
44'
Манолас Костас
 
57'
Осимхен Виктор
Лосано Ирвинг
 
57'
Фабиан Руис
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 
59'
 
Слиш Бартош
Лопеш Рафаэл
71'
 
Кастрати Лирим
Лима Лукас
71'
 
Эмрели Махир
Мучи Эрнест
72'
Петанья Андреа
Мертенс Дрис
 
72'
Политано Маттео
Манолас Костас
 
73'
 
Йоханссон Маттиас
76'
Инсинье Лоренцо
(Политано Маттео)
1:0
77'
 
Харатин Игорь
Мартинш Андре
80'
Осимхен Виктор
(Инсинье Лоренцо)
2:0
81'
Ррахмани Амир
Инсинье Лоренцо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 16 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

История личных встреч

Наполи
Легия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 1.33
Инсинье Лоренцо 1 0.33
Элмас Эльиф 1 0.33
Политано Маттео 0 0
Фабиан Руис 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 1 0.33
Кастрати Лирим 1 0.33
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Маттиас 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Младенович Филип 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4
Легия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3
Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:2 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
2. Наполи 2:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Легия 0:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
2. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 4 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
3. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
4. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
5. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Жуан Жезус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Наполи 96.1% (147)
X 1.3% (2)
Легия 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Легия
1.52
8.70
20.77
Все Коэффициенты
Новости
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Где смотреть матч Наполи 2:0 Легия онлайн


Прогнозы на матч Наполи 2:0 Легия

Исход игры
Наполи
96.1% (147)
Ничья
1.3% (2)
Легия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Наполи
45.8% (70)
2:1 Наполи
17.6% (27)
3:1 Наполи
11.1% (17)
3:0 Наполи
7.8% (12)
1:0 Наполи
3.3% (5)
4:0 Наполи
2.6% (4)
1:2 Легия
1.3% (2)
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