Лига Европы 2021-2022
Наполи
3:0
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Легия
13' Желтая карточкаЖуан Жезус
44' Желтая карточкаМанолас Костас
73' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
1:0
76' ГолИнсинье Лоренцо
2:0
80' ГолОсимхен Виктор
3:0
90' ГолПолитано Маттео
14
Мертенс
Дрис
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
13'
44'
76'
80'
90'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 0
-
18 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Наполи
Легия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|1.33
|Политано Маттео
|1
|0.33
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.33
|Элмас Эльиф
|1
|0.33
|Фабиан Руис
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|1
|0.33
|Кастрати Лирим
|1
|0.33
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Руй Мариу
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4
Легия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3
Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|5
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|2.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|4.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|5.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 3:0 Легия
Исход игры
Наполи
96.1% (147)
Ничья
1.3% (2)
Легия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Наполи
45.8% (70)
2:1 Наполи
17.6% (27)
3:1 Наполи
11.1% (17)
3:0 Наполи
7.8% (12)
1:0 Наполи
3.3% (5)
4:0 Наполи
2.6% (4)
1:2 Легия
1.3% (2)
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