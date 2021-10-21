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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
3:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
13' Желтая карточка
Жуан Жезус
44' Желтая карточка
Манолас Костас
73' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
1:0
76' Гол
Инсинье Лоренцо
2:0
80' Гол
Осимхен Виктор
3:0
90' Гол
Политано Маттео
90'+6
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
5
Жуан
Жезус
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
4
Демме
Диего
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
31
Мишта
Цезарий
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
6
Йоханссон
Маттиас
27
Жозуэ
Филипе
8
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
Наполи
4-3-3
Легия
3-5-1-1

История личных встреч

Наполи
Легия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 1.33
Политано Маттео 1 0.33
Инсинье Лоренцо 1 0.33
Элмас Эльиф 1 0.33
Фабиан Руис 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 1 0.33
Кастрати Лирим 1 0.33
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Маттиас 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Младенович Филип 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0
Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4
Легия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3
Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
2. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 5 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Горенц-Станкович Йон 2 1
2. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
3. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
4. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
5. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Жуан Жезус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Наполи 96.1% (147)
X 1.3% (2)
Легия 2.6% (4)
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Где смотреть матч Наполи 3:0 Легия онлайн


Прогнозы на матч Наполи 3:0 Легия

Исход игры
Наполи
96.1% (147)
Ничья
1.3% (2)
Легия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Наполи
45.8% (70)
2:1 Наполи
17.6% (27)
3:1 Наполи
11.1% (17)
3:0 Наполи
7.8% (12)
1:0 Наполи
3.3% (5)
4:0 Наполи
2.6% (4)
1:2 Легия
1.3% (2)
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