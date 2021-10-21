Лига конференций 2021-2022
Яблонец
2:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Stadion Strelnice
Раннерс
1:0
35' ГолЧванчара Томаш
1:1
36' ГолОдей Стивен
2:1
53' ГолЧванчара Томаш
Ход матча
35'
1:0
36'
1:1
53'
2:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Яблонец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|2
|0.67
|Пиларж Вацлав
|1 (1)
|0.33
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писингер Симон
|1
|0.33
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.33
|Одей Стивен
|1
|0.33
|Гравес Симон
|1
|0.33
Карточки
Яблонец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Яблонец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Яблонец - Ческе-Будеевице 2:2 Градец Кралове - Яблонец 2:2 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 Яблонец - Слован Либерец 0:1
Пржперже - Яблонец 0:1 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Яблонец - Карвина 1:0 Сигма Оломоуц - Яблонец 4:0 Жилина - Яблонец 0:3 Яблонец - Словацко 1:1 Яблонец - Жилина 5:1 Теплице - Яблонец 1:0 Селтик - Яблонец 3:0 Яблонец - Богемианс-1905 2:2 Яблонец - Селтик 2:4 Млада Болеслав - Яблонец 3:0 Яблонец - Баник Острава 1:0 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Пардубице - Яблонец 0:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0
Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Яблонец
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Раннерс
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|ЧФР Клуж
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Яблонец
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Раннерс
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Сольбаккен Ола
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|5.
|Гент
|Кумс Свен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Грабара Камил
|0
|1
Прогнозы на матч Яблонец 2:1 Раннерс
Исход игры
Яблонец
63.1% (89)
Ничья
33.3% (47)
Раннерс
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:0 Яблонец
33.3% (47)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Яблонец
19.9% (28)
2:0 Яблонец
7.8% (11)
3:1 Яблонец
2.1% (3)
1:2 Раннерс
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Раннерс
1.4% (2)
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