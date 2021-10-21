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Лига конференций 2021-2022

Яблонец
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Раннерс
0'
1:0
35' Гол
Чванчара Томаш
1:1
36' Гол
Одей Стивен
2:1
53' Гол
Чванчара Томаш
84'

Ход матча

35'
Чванчара Томаш
1:0
36'
1:1
Одей Стивен
53'
Чванчара Томаш
2:1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Яблонец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 2 0.67
Пиларж Вацлав 1 (1) 0.33
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писингер Симон 1 0.33
Камара Аль-Хаджи 1 0.33
Одей Стивен 1 0.33
Гравес Симон 1 0.33

Карточки

Яблонец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Яблонец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Яблонец - Ческе-Будеевице 2:2 Градец Кралове - Яблонец 2:2 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 Яблонец - Слован Либерец 0:1
Пржперже - Яблонец 0:1 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Яблонец - Карвина 1:0 Сигма Оломоуц - Яблонец 4:0 Жилина - Яблонец 0:3 Яблонец - Словацко 1:1 Яблонец - Жилина 5:1 Теплице - Яблонец 1:0 Селтик - Яблонец 3:0 Яблонец - Богемианс-1905 2:2 Яблонец - Селтик 2:4 Млада Болеслав - Яблонец 3:0 Яблонец - Баник Острава 1:0 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Пардубице - Яблонец 0:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0
Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Яблонец 2:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Раннерс 1:2 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
4. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Яблонец 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Раннерс 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Раннерс 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Яблонец 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Будё-Глимт Сольбаккен Ола 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
5. Гент Кумс Свен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
5. Копенгаген Грабара Камил 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Strelnice. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Яблонец 63.1% (89)
X 33.3% (47)
Раннерс 3.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Яблонец
Ничья
Раннерс
2.72
5.41
31.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Яблонец 2:1 Раннерс онлайн


Прогнозы на матч Яблонец 2:1 Раннерс

Исход игры
Яблонец
63.1% (89)
Ничья
33.3% (47)
Раннерс
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:0 Яблонец
33.3% (47)
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Яблонец
19.9% (28)
2:0 Яблонец
7.8% (11)
3:1 Яблонец
2.1% (3)
1:2 Раннерс
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Раннерс
1.4% (2)
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