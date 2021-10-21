Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Яблонец выполняет удар от ворот.

45' Кехинде Тосин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ян Ханус отбил мяч на угловой после удара Одей Стивен из штрафной площади.

41' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О О Л - Одей Стивен из команды Раннерс легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

35' Г О О О О Л - Чванчара Томаш из команды Яблонец забил фантастический гол правой пяткой!

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Гануш Ян взял и забрал мяч на выходе

31' Писингер Симон нанес удар головой, но Ян Ханус спокойно отбил мяч.

31' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Поважанец Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' ШТАНГА! Так было близко к голу - Одей Стивен нанес удар в каркас ворот!

29' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Кехинде Тосин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гануш Ян взял и забрал мяч на выходе

26' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Кратохвил Милош получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Кратохвил Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кехинде Тосин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Кубиста Войтех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Раннерс

13' Как он промахнулся? Долежал Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Пиларж Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Яблонец

10' Удар от ворот произведет Яблонец

9' Писингер Симон из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Ян Ханус отбил мяч на угловой после удара Тибблинг Симон из штрафной площади.

8' Кратохвил Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

8' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Одей Стивен пробил после навеса, но Ян Ханус спас! Опасный момент упущен!

5' Плештил Доминик пробил после навеса, но Патрик Карлгрен спас! Опасный момент упущен!

5' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Чванчара Томаш имел все шансы забить, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв!

2' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Раннерс начинает с центра поля