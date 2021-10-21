Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Рефери не любит споров - именно за это Чванчара Томаш сейчас получил желтую

93' Рефери не любит споров - именно за это Петр Рада сейчас получил желтую

93' Рефери не любит споров - именно за это Петр Рада сейчас получил желтую

92' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' 'Г О О О О О Л - Одей Стивен из команды Раннерс забивает с пенальти! Он пробил левой. Ян Ханус был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

89' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Удар от ворот произведет Раннерс

88' Удар от ворот произведет Яблонец

87' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

87' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Раннерс выполняет удар от ворот.

85' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Отличные скиллы показывает Малинский Томас , обводя своих соперников

84' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Поважанец Якуб нанес удар издали, а Патрик Карлгрен отбил его обратно в игру!

82' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Гануш Ян взял и забрал мяч на выходе

79' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

75' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Марксен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи

73' Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

72' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

71' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Пиларж Вацлав пробил чуть мимо штанги!

69' Удар от ворот произведет Яблонец

68' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

68' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Матч возобновлен

67' Пиларж Вацлав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Яблонец

66' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Одей Стивен из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Йонсен Лассер Берг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Кроб Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Пиларж Вацлав получил желтую карточку от судьи

58' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Яблонец выполняет удар от ворот.

51' Гануш Ян взял и забрал мяч на выходе

50' Гануш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Удар от ворот произведет Раннерс

48' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Поважанец Якуб из команды Яблонец направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Оливер Бундгар Кристенсен уходит с поля и его заменяет Каллесеэ Миккель