Лига конференций 2021-2022
Слован Братислава
2:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
Линкольн
1:0
46' ГолГрин Эндри
2:0
84' ГолХенти Эзекиэль
Ход матча
46'
1:0
84'
2:0
История личных встреч
Слован Братислава
Линкольн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Эндри
|2
|0.67
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.33
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роса Маркос
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Шемрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Шемрок Роверс 2:0
Линкольн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1
Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2 Линкольн - Лайонз Гибралтар 3:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2 Монс Кальпе - Линкольн 0:4 Линкольн - Линкс 1:0 Линкольн - Европа 3:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 1:1 Линкольн - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 5:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|ПАОК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Слован Братислава
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Gabi Kanikovski
|3
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Сольбаккен Ола
|3
|0
|0
|4.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|2
|0
|5.
|Гент
|Кумс Свен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|0
|1
|2.
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|0
|1
|3.
|ЦСКА София
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|4.
|Унион Берлин
|Еккель Пауль
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Грабара Камил
|0
|1
Прогнозы на матч Слован Братислава 2:0 Линкольн
Исход игры
Слован Братислава
94.4% (135)
Ничья
3.5% (5)
Линкольн
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
33.33% (47)
Нет
66.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Слован Братислава
42.7% (61)
2:1 Слован Братислава
17.5% (25)
3:0 Слован Братислава
11.2% (16)
1:0 Слован Братислава
10.5% (15)
3:1 Слован Братислава
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:2 Линкольн
2.1% (3)
3:2 Слован Братислава
1.4% (2)
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