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Лига конференций 2021-2022

Слован Братислава
2:0
Конец матча

Стадион:
Линкольн
0'
1:0
46' Гол
Грин Эндри
2:0
84' Гол
Хенти Эзекиэль
90'+5

Ход матча

46'
Грин Эндри
1:0
84'
Хенти Эзекиэль
2:0

История личных встреч

Слован Братислава
Линкольн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 2 0.67
Грин Эндри 2 0.67
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роса Маркос 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Шемрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Шемрок Роверс 2:0
Линкольн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Линкольн - Европа 3:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Линкольн - ПАОК 0:2 Линкольн - Рига 3:1
Рига - Линкольн 1:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - Фола 5:0 Фола - Линкольн 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:2 Линкольн - Лайонз Гибралтар 3:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2 Монс Кальпе - Линкольн 0:4 Линкольн - Линкс 1:0 Линкольн - Европа 3:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 1:1 Линкольн - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 5:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Копенгаген Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Слован Братислава Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Линкольн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ПАОК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Линкольн Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Копенгаген Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Линкольн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
2. Маккаби Тель-Авив Gabi Kanikovski 3 0 0
3. Будё-Глимт Сольбаккен Ола 3 0 0
4. Копенгаген Винд Жонас 3 2 0
5. Гент Кумс Свен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Григорян Артак 0 1
2. ЧФР Клуж Камора Мауру 0 1
3. ЦСКА София Вилдсхут Янник 0 1
4. ЦСКА София Вион Тибо 0 1
5. Унион Берлин Еккель Пауль 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Тоскано Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Слован Братислава 94.4% (135)
X 3.5% (5)
Линкольн 2.1% (3)
Все прогнозы
Где смотреть матч Слован Братислава 2:0 Линкольн онлайн


Прогнозы на матч Слован Братислава 2:0 Линкольн

Исход игры
Слован Братислава
94.4% (135)
Ничья
3.5% (5)
Линкольн
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
33.33% (47)
Нет
66.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Слован Братислава
42.7% (61)
2:1 Слован Братислава
17.5% (25)
3:0 Слован Братислава
11.2% (16)
1:0 Слован Братислава
10.5% (15)
3:1 Слован Братислава
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:2 Линкольн
2.1% (3)
3:2 Слован Братислава
1.4% (2)
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