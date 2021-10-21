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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Генк
0'
1:0
45' Гол
Доусон Крэйг
2:0
57' Гол
Диоп Исса
3:0
59' Гол
Боуэн Джаррод
85'
13
Ареола
Альфонс
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
7
Ярмоленко
Андрей
11
Влашич
Никола
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Вест Хэм
4-3-3
Генк
4-3-3

Ход матча

45'
Доусон Крэйг
(Крессуэлл Арон)
1:0
46'
 
Садик Муджаид
Куэста Карлос
57'
Диоп Исса
(Крессуэлл Арон)
2:0
59'
Боуэн Джаррод
3:0
67'
Ноубл Марк
Райс Деклан
 
67'
Фредерикс Райан
Крессуэлл Арон
 
73'
 
Ндайишимий Майк
Бонгонда Тео
73'
 
Угбо Ике
Ндайишимий Майк
83'
Бенрахма Саид
Боуэн Джаррод
 
83'
Форнальс Пабло
Влашич Никола
 
83'
 
Тома Бастьен
Торстведт Кристиан
83'
 
Ойен Люка
Ито Дзюнъя

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 2 0.67
Антонио Майкл 1 0.33
Боуэн Джаррод 1 0.33
Доусон Крэйг 1 0.33
Бенрахма Саид 1 0.33
Диоп Исса 1 0.33
Крессуэлл Арон 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 1 0.33
Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Диоп Исса 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 1 1
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Генк 0:3 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Динамо Загреб Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Генк 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Генк 0:3 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лион Экамби Карл Токо 4 0 2
2. Наполи Осимхен Виктор 4 0 0
3. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Олимпиакос Сиссе Пап Абу 3 0
3. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
4. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
5. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Доусон Крэйг бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вест Хэм 95.1% (137)
X 2.8% (4)
Генк 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Генк
1.42
6.88
7.69
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Где смотреть матч Вест Хэм 3:0 Генк онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Генк

Исход игры
Вест Хэм
95.1% (137)
Ничья
2.8% (4)
Генк
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
47.18% (67)
Нет
52.82% (75)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
43.1% (62)
2:1 Вест Хэм
30.6% (44)
3:1 Вест Хэм
10.4% (15)
1:0 Вест Хэм
6.3% (9)
3:0 Вест Хэм
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Генк
2.1% (3)
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