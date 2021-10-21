Лига Европы 2021-2022
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Генк
1:0
45' ГолДоусон Крэйг
2:0
57' ГолДиоп Исса
3:0
59' ГолБоуэн Джаррод
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
45'
1:0
57'
2:0
59'
3:0
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|2
|0.67
|Антонио Майкл
|1
|0.33
|Боуэн Джаррод
|1
|0.33
|Доусон Крэйг
|1
|0.33
|Бенрахма Саид
|1
|0.33
|Диоп Исса
|1
|0.33
|Крессуэлл Арон
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|1
|0.33
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Генк
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Генк
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Генк
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|4
|0
|2
|2.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|4
|0
|0
|3.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Олимпиакос
|Сиссе Пап Абу
|3
|0
|3.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|5.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Генк
Исход игры
Вест Хэм
95.1% (137)
Ничья
2.8% (4)
Генк
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (68)
Меньше
52.11% (74)
Обе команды забьют
Да
47.18% (67)
Нет
52.82% (75)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
43.1% (62)
2:1 Вест Хэм
30.6% (44)
3:1 Вест Хэм
10.4% (15)
1:0 Вест Хэм
6.3% (9)
3:0 Вест Хэм
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Генк
2.1% (3)
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