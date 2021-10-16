Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Астерас
38' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
0:1
48' ГолБарралес Джеронимо
54' Желтая карточкаКостаньо Хосе
55' Желтая карточкаДомингес Луис Густаво
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Атьенса ПичуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
48'
54'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Астерас
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.17
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.17
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.17
|Сони Кевен
|1
|0.17
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|Фатион Антони
|2
|1
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Вальенте Хосе
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
3
60%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2 Аполлон Смирнис - АЕК 2:1
Астерас
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|8.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Ионикос
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|10.
|Астерас
|1:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|11.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Астерас
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|4
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|5.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0