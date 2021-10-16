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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
38' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
0:1
48' Гол
Барралес Джеронимо
54' Желтая карточка
Костаньо Хосе
55' Желтая карточка
Домингес Луис Густаво
76' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
79' Желтая карточка
Цифцис Антонис
83' Желтая карточка
Лисгарас Христос
90' Желтая карточка
Христос Тасулис
90'+8
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
91
Ван
ла
Парра
Райив
10
Мартинес
Николас
II
14
Сливка
Выкинтас
9
Иоаннидис
Николаос
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
6
Вальенте
Хосе
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
14
Daniel
Santafe
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Астерас

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.17
Иоаннидис Николаос 1 0.17
Цилулис Сотирис 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.17
Сони Кевен 1 0.17
Рехис Франсеск 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 2 1
Фатион Антони 2 1
Сливка Выкинтас 3 0
Баксеванидис Димос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Алвеш Бруну 1 0
Лисгарас Христос 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Кастро Фабри 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Сони Кевен 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Цифцис Антонис 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2 Аполлон Смирнис - АЕК 2:1
Астерас
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
11. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
12. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
5. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
9. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
10. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. Астерас Барралес Джеронимо 3 0
5. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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