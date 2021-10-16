Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Астерас
38' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
0:1
48' ГолБарралес Джеронимо
54' Желтая карточкаКостаньо Хосе
55' Желтая карточкаДомингес Луис Густаво
76' Желтая карточкаСливка Выкинтас
79' Желтая карточкаЦифцис Антонис
83' Желтая карточкаЛисгарас Христос
90' Желтая карточкаХристос Тасулис
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
48'
54'
76'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Астерас
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.17
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.17
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.17
|Сони Кевен
|1
|0.17
|Рехис Франсеск
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|Фатион Антони
|2
|1
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Лисгарас Христос
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Цифцис Антонис
|1
|0
|Вальенте Хосе
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2 Аполлон Смирнис - АЕК 2:1
Астерас
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2 Астерас - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|5.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0