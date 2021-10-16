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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
4:1
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
6' Гол
Карлитос Карлос
1:1
11' Гол
Санчес Сальвадор
19' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
2:1
38' Гол
Карлитос Карлос
3:1
53' Гол
Карлитос Карлос
4:1
56' Пенальти
Паласиос Себастьян
68' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
79' Вторая желтая карточка
Санчес Сальвадор
90'+4
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
11
Хадзийованнис
Анастасиос
34
Паласиос
Себастьян
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
94
Хутесиотис
Лефтерис
32
Константинидис
Димитрис
5
Вафеас
Никос
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
11
Кабрал
Джерсон
7
Аосман
Аяс
20
Eleftherios
Matsoukas
34
Тюрам
Рожерио
Панатинаикос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 7 1.17
Иоаннидис Фотис 1 0.17
Александропулос Сотириос 1 0.17
Маурисио Жозе 1 0.17
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.17
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.17
Mateus Vital 1 (1) 0.17
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 2 0.33
Санчес Сальвадор 1 0.17
Тюрам Рожерио 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Хуанкар 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 1
Далсью 1 1
Санчес Сальвадор 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Georgios Mygas 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
23%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
23%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
75%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2
Ионикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3 Ионикос - Ксанти 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Волос 5 4 0 1 11 - 8 12
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. Панетоликос 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
11. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
12. ОФИ 5 0 4 1 5 - 7 4
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ПАОК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
5. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Волос 2 1 0 1 4 - 6 3
9. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
10. ОФИ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 4 2 1
3. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
4. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
5. ОФИ Нейра Хуан 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
2. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
4. Астерас Барралес Джеронимо 3 0
5. АЕК Ле Таллек Дамьен 3 0
Весь список
Где смотреть матч Панатинаикос 4:1 Ионикос онлайн




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