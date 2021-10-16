Греция: Суперлига 2021-2022
Панатинаикос
4:1
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
Ионикос
1:0
6' ГолКарлитос Карлос
1:1
11' ГолСанчес Сальвадор
19' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
2:1
38' ГолКарлитос Карлос
3:1
53' ГолКарлитос Карлос
4:1
56' ПенальтиПаласиос Себастьян
68' Желтая карточкаШарлия Звонимир
79' Вторая желтая карточкаСанчес Сальвадор
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
19'
38'
53'
3:1
56'
68'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|7
|1.17
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.17
|Александропулос Сотириос
|1
|0.17
|Маурисио Жозе
|1
|0.17
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.17
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.17
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.17
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|2
|0.33
|Санчес Сальвадор
|1
|0.17
|Тюрам Рожерио
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Хуанкар
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Далсью
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
23%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
23%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
75%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2
Ионикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3 Ионикос - Ксанти 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|Волос
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|11.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|ОФИ
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Волос
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|4
|2
|1
|3.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|4.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
|5.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|2.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|5.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0