Румыния: Первая лига 2021-2022
8' Желтая карточкаБолдор Деян
9' Желтая карточкаТэнасе Кристиан
34' Желтая карточкаПанаит Андрей
48' Желтая карточкаDaniel Toma
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
14
Joao
Miguel
25
Болдор
Деян
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаНападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
34'
48'
Владение мячом
История личных встреч
Миовени
Арджеш
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|3
|0.27
|Бузьюк Александру
|2 (2)
|0.18
|Думитриу Лучан
|1
|0.09
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.27
|Турда Григоре
|2
|0.18
|Виана Диогу
|1
|0.09
|Думитру Кристиан
|1
|0.09
|Alexandru Isfan
|1
|0.09
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлатаче Адриан
|3
|0
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Панаит Андрей
|3
|0
|Dorinel Oancea
|1
|1
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Бузьюк Александру
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1
Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - АСУ Политехнича 4:0 Дунэря Кэлэраши - Миовени 1:5
Арджеш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Политехника Яссы 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|6.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|0:0
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|7.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0