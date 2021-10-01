Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Миовени

41' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Бузьюк Александру получил травму и заменен. Stefan Blanaru выходит на поле.

38' Бузьюк Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Панаит Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Миовени

31' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошую попытку сделал Guilherme Gomes Garutti . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Миовени

25' Тофан Костинел не смог попасть в створ ударом издали

24' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Арджеш

22' Bogdan Rusu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Турда Григоре нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

21' Alexandru Isfan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Ох, нехорошо это выглядит. Тофан Костинел получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Тофан Костинел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Арджеш

14' Бузьюк Александру из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тэнасе Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Арджеш выполняет удар от ворот.

8' Болдор Деян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Удар от ворот произведет Арджеш

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Alexandru Isfan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Alexandru Isfan пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

2' Удар от ворот произведет Арджеш

2' Скарлатаче Адриан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

2' Lucian Dumitriu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля