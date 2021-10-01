Первый тайм

50' Команда ФКСБ имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кешерю Клаудиу и попал в перекладину!

48' Головой пробил Adrian Sut, но голкипер отбил его в поле!

48' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Стойка Янис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

45' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште в офсайде

45' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

36' Кешерю Клаудиу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

36' О, нет. Из многообещающей позиции Мирон Джордже из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

35' Игрок Стойка Янис из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кешерю Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Adrian Sut наказан за толчок Флоря Даниэль

31' Крецу Валентин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' ФКСБ выполняет удар от ворот.

27' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

27' Adrian Sut ошибается в защите.

26' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Мирон Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Попадюк Дору совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Кешерю Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Кешерю Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Стойка Янис имел все шансы забить, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв!

23' Олару Дариус нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

22' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Радунович Ристо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' ФКСБ выполняет удар от ворот.

20' Выглядело как неплохой момент. Сербан Марьян из команды Киндия Тырговиште закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

20' Adrian Sut ошибается в защите.

17' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

17' Крецу Валентин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Матч приостановлен из-за петард на поле

10' Матч возобновлен

10' Cornel Dinu получил травму и заменен. Корбу Лауренциу выходит на поле.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Cornel Dinu получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Cornel Dinu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Рефери не любит споров - именно за это Флоря Даниэль сейчас получил желтую

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сербан Марьян нанес удар в каркас ворот!

8' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Кешерю Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

6' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля