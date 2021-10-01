Второй тайм

98' Будеску Константин из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О О Л - Будеску Константин из команды ФКСБ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

97' Матч возобновлен

96' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

95' Якоб Паул получает желтую карточку за игру рукой

95' Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Отличный пас сделал Кордя Андрей из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

93' Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

90' Радунович Ристо из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Георге Валентин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

87' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Игрок команды ФКСБ совершает фол

87' Кордя Андрей из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

85' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Кэпушэ Тибериу уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

84' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

84' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Плохо сыграл Попадюк Дору - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Кэпушэ Тибериу получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

83' Кэпушэ Тибериу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Корбу Лауренциу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Матч возобновлен

81' Судья подбегает и показывает Будеску Константин из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

81' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Флоря Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

77' Корбу Лауренциу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Плохо сыграл Якоб Паул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' ФКСБ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

73' Emil Sandoi получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

71' Олару Дариус блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.

71' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Попеску Овидиу получает желтую карточку за толчок соперника.

67' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок Стойка Янис из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Будеску Константин не смог попасть в створ ударом издали

65' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Радунович Ристо из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Кордя Андрей наказан за толчок Daniel Celea

64' ФКСБ выполняет удар от ворот.

64' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

63' ФКСБ выполняет удар от ворот.

63' Флоря Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Отличные скиллы показывает Корбу Лауренциу , обводя своих соперников

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Eduard Iordanescu получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Будеску Константин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' О, нет. Из многообещающей позиции Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Отличный пас сделал Олару Дариус из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

53' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Игрок Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Будеску Константин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Флоря Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Флоря Даниэль нанес удар издали, а Andrei Vlad отбил его обратно в игру!

48' Отличные скиллы показывает Флоря Даниэль , обводя своих соперников

47' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Отличные скиллы показывает Сербан Марьян , обводя своих соперников

46' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Будеску Константин