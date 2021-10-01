Румыния: Первая лига 2021-2022
Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
ФКСБ
8' Красная карточкаКоцич Милан
9' Желтая карточкаФлоря Даниэль
21' Желтая карточкаРадунович Ристо
25' Желтая карточкаПопадюк Дору
57' Желтая карточкаEduard Iordanescu
68' Желтая карточкаПопеску Овидиу
71' Желтая карточкаОлару Дариус
73' Желтая карточкаEmil Sandoi
81' Желтая карточкаБудеску Константин
82' Желтая карточкаКорбу Лауренциу
88' Желтая карточкаГеорге Валентин
90' Желтая карточкаКабуз Каталин
90' Желтая карточкаЯкоб Паул
0:1
90' ПенальтиБудеску Константин
15
Дину
Корнел
23
Коцич
Милан
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
19
Стойка
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
21'
25'
68'
71'
73'
82'
88'
90'
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Киндия Тырговиште
ФКСБ
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.27
|Флоря Даниэль
|2
|0.18
|Попадюк Дору
|2
|0.18
|Керкез Кристиан
|1
|0.09
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|3 (1)
|0.27
|Попеску Октавиан
|3
|0.27
|Стойка Янис
|3
|0.27
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.18
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.18
|Винисиус Пауло
|2
|0.18
|Мирон Джордже
|1
|0.09
|Георге Валентин
|1
|0.09
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.09
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.09
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Корбу Лауренциу
|3
|0
|Дулка Марко
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Коцич Милан
|1
|1
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
15
1 В 1-ом тайме 10
1 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-ом тайме 11
4 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
4
20%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
25%
4
20%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Шахтёр Караганда - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 ФКСБ - Шахтёр Караганда 1:0 Ботошани - ФКСБ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|6.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0