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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
8' Красная карточка
Коцич Милан
9' Желтая карточка
Флоря Даниэль
21' Желтая карточка
Радунович Ристо
25' Желтая карточка
Попадюк Дору
57' Желтая карточка
Eduard Iordanescu
68' Желтая карточка
Попеску Овидиу
71' Желтая карточка
Олару Дариус
73' Желтая карточка
Emil Sandoi
81' Желтая карточка
Будеску Константин
82' Желтая карточка
Корбу Лауренциу
88' Желтая карточка
Георге Валентин
90' Желтая карточка
Кабуз Каталин
90' Желтая карточка
Якоб Паул
0:1
90' Пенальти
Будеску Константин
90'+8
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
8
Дулка
Марко
23
Коцич
Милан
19
Попа
Даньел
17
Сербан
Марьян
59
Попадюк
Дору
11
Флоря
Даниэль
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
19
Стойка
Янис
Киндия Тырговиште
ФКСБ

История личных встреч

Киндия Тырговиште
ФКСБ

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.27
Флоря Даниэль 2 0.18
Попадюк Дору 2 0.18
Керкез Кристиан 1 0.09
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 3 (1) 0.27
Попеску Октавиан 3 0.27
Стойка Янис 3 0.27
Кордя Андрей 2 (1) 0.18
Тэнасе Флорин 2 (1) 0.18
Винисиус Пауло 2 0.18
Мирон Джордже 1 0.09
Георге Валентин 1 0.09
Моруцан Олимпиу 1 0.09
Будеску Константин 1 (1) 0.09
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 4 0
Попадюк Дору 3 0
Корбу Лауренциу 3 0
Дулка Марко 3 0
Якоб Паул 3 0
Коцич Милан 1 1
Кэпушэ Тибериу 2 0
Попа Даньел 2 0
Сербан Марьян 2 0
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Daniel Celea 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Будеску Константин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Alexandru Marian Musi 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
15
1 В 1-ом тайме 10
1 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-ом тайме 11
4 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
4
20%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Шахтёр Караганда - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 ФКСБ - Шахтёр Караганда 1:0 Ботошани - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
5. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
6. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
7. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
8. УТА Арад 10 4 4 2 9 - 6 16
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 10 1 6 3 7 - 9 9
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Динамо Бухарест 10 2 0 8 7 - 24 6
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Динамо Бухарест 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
4. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
3. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
5. УТА Арад Батха Идриз 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:1 ФКСБ онлайн




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