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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Вииторул Констанца
0' 20'
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
8
Георге
Ион
6
Бричаг
Марьюс
19
Ангелов
Виктор
80
Фюлёп
Лоран
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
20
Мэлэеле
Роберто
30
Пурече
Флориан
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Волунтари
Вииторул Констанца

Владение мячом

История личных встреч

Волунтари
Вииторул Констанца

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 3 0.27
Немец Адам 3 0.27
Костин Кристиан 3 0.27
Георге Ион 2 0.18
Лопеш Марселу 1 0.09
Армаш Игорь 1 0.09
Фюлёп Лоран 1 0.09
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 8 (1) 0.73
Петре Адриан 3 (1) 0.27
Чобану Андрей 1 0.09
Ганя Джордже 1 0.09
Enes Sali 1 0.09
Де Нойер Брадлей 0 0
Дюссо Дамьен 0 0
Питу Алекси 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Немец Адам 4 0
Дроппа Лукаш 3 0
Рикардинью XI 3 0
Лопеш Марселу 3 0
Аким Космин 1 1
Костин Кристиан 1 1
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Армаш Игорь 1 0
Раца Вадим 1 0
Влад Александру 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Георге Ион 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Младен Себастьян 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Пирес Ромарио 2 0
Георге Хаджи 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
1 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

9
1
1 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Забито

14
14
3 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
36%
76-90

Пропущено

12
5
1 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Политехника Яссы - Вииторул Констанца 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
5. Волунтари 0:0 11 6 1 4 14 - 12 19
6. Вииторул Констанца 0:0 11 5 4 2 14 - 5 19
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 11 1 7 3 9 - 11 10
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 0:0 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 0:0 6 4 1 1 9 - 3 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Сепси 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 0:0 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Вииторул Констанца 0:0 6 0 4 2 1 - 4 4
12. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 0:0 Вииторул Констанца онлайн




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