Румыния: Первая лига 2021-2022
Волунтари
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Вииторул Констанца
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
80
Фюлёп
Лоран
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
-
99 Стан АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Владение мячом
История личных встреч
Волунтари
Вииторул Констанца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|3
|0.27
|Немец Адам
|3
|0.27
|Костин Кристиан
|3
|0.27
|Георге Ион
|2
|0.18
|Лопеш Марселу
|1
|0.09
|Армаш Игорь
|1
|0.09
|Фюлёп Лоран
|1
|0.09
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|8 (1)
|0.73
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.27
|Чобану Андрей
|1
|0.09
|Ганя Джордже
|1
|0.09
|Enes Sali
|1
|0.09
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Лопеш Марселу
|3
|0
|Аким Космин
|1
|1
|Костин Кристиан
|1
|1
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Младен Себастьян
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Пирес Ромарио
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
1 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
9
1
1 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Забито
14
14
3 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Пропущено
12
5
1 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Политехника Яссы - Вииторул Констанца 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Волунтари
|0:0
|11
|6
|1
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 5
|19
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 4
|4
|12.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0