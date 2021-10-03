Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Георге Ион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

89' Плохо сыграл Рикардинью XI - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кицу Аурелиан делает скидку назад вдоль ворот

86' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Рикардинью XI из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Удар от ворот произведет Волунтари

84' Чобану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

80' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Волунтари

77' Бетанкор Хефте из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Волунтари

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Волунтари

72' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Мелеке Ульрих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Раца Вадим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Волунтари выполняет удар от ворот.

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Георге Ион забивает с правой ноги!

65' Фюлёп Лоран разрезает оборону соперника отличным пасом

65' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

58' Раду Бобок из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Ион получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Георге Ион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Раца Вадим пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

54' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Артян Андрей пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля