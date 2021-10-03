Румыния: Первая лига 2021-2022
Волунтари
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Вииторул Констанца
1:0
65' ГолГеорге Ион
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
80
Фюлёп
Лоран
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
-
99 Стан АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
46'
65'
1:0
90'
Владение мячом
История личных встреч
Волунтари
Вииторул Констанца
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|3
|0.27
|Немец Адам
|3
|0.27
|Георге Ион
|3
|0.27
|Костин Кристиан
|3
|0.27
|Лопеш Марселу
|1
|0.09
|Фюлёп Лоран
|1
|0.09
|Армаш Игорь
|1
|0.09
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|8 (1)
|0.73
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.27
|Чобану Андрей
|1
|0.09
|Ганя Джордже
|1
|0.09
|Enes Sali
|1
|0.09
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Лопеш Марселу
|3
|0
|Аким Космин
|1
|1
|Костин Кристиан
|1
|1
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Младен Себастьян
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Пирес Ромарио
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
1 В 1-ом тайме 0
9 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
9
1
1 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Забито
15
14
3 В 1-ом тайме 4
12 Во 2-ом тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Пропущено
12
6
1 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Политехника Яссы - Вииторул Констанца 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:1
|11
|9
|0
|2
|15 - 6
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|12.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|13.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|0:1
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|12.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0