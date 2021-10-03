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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
0:1
12' Гол
Матиас Иури
21'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
29
Буэнна
Рашид
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
11
Кипчу
Александру
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
3
Матиас
Иури
33
Хорж
Рэзван
7
Триф
Разван
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
22
Хоршия
Овидиу
10
Дякону
Роналдо
69
Шамед
Нассер
71
Морар
Влад
ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш

Ход матча

12'
0:1
Матиас Иури
(Дякону Роналдо)

Владение мячом

История личных встреч

ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:0
ТМС
6:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ТМС
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
3:2
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 3 0.27
Дяк Чиприан 2 0.18
Омрани Билель 2 0.18
Алибек Денис 2 (1) 0.18
Латовлевич Ясмин 1 0.09
Сигурьонссон Рунар 1 0.09
Тахири Анас 1 0.09
Кипчу Александру 1 0.09
Бурка Андрей 1 0.09
Дебелюх Габриэл 1 0.09
Камора Мауру 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 3 0.27
Матрикарди Патрисио 2 0.18
Морар Влад 1 0.09
Филип Иоан 1 0.09
Шамед Нассер 1 (1) 0.09
Дякону Роналдо 0 0
Грэдинару Рэзван 0 0
Christian Irobiso I 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Омрани Билель 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Кулио Хуан 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diogo Izata 3 1
Моура Габриэл 3 0
Морар Влад 2 0
Шамед Нассер 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Матиас Иури 0 1
Филип Иоан 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Felix Mathaus 1 0
Триф Разван 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Petru Dragos 1 0
Dobrin Gaspar 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
20%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 3
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:2 Борац Баня-Лука - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:0
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:1 11 9 0 2 15 - 6 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. Волунтари 11 7 0 4 15 - 12 21
5. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 1:0 11 3 2 6 8 - 12 11
12. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
13. Сепси 11 1 7 3 9 - 11 10
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
3. ЧФР Клуж 0:1 6 5 0 1 10 - 4 15
4. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
5. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Сепси 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 1:0 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 0:1 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Газ-Метан Медиаш 1:0 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
12. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Газ-Метан Медиаш
1.98
4.40
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:1 Газ-Метан Медиаш онлайн




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