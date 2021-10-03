Румыния: Первая лига 2021-2022
ЧФР Клуж
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Константин Рэдулеску
Газ-Метан Медиаш
0:1
12' ГолМатиас Иури
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
33
Хорж
Рэзван
92
Альсё
Бриан
69
Шамед
Нассер
71
Морар
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
-
-
34 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
12'
0:1
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|3
|0.27
|Дяк Чиприан
|2
|0.18
|Омрани Билель
|2
|0.18
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.18
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.09
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.09
|Тахири Анас
|1
|0.09
|Кипчу Александру
|1
|0.09
|Бурка Андрей
|1
|0.09
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.09
|Камора Мауру
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|3
|0.27
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.18
|Морар Влад
|1
|0.09
|Филип Иоан
|1
|0.09
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.09
|Дякону Роналдо
|0
|0
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Christian Irobiso I
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Кулио Хуан
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diogo Izata
|3
|1
|Моура Габриэл
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Шамед Нассер
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Матиас Иури
|0
|1
|Филип Иоан
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
20%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 3
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:2 Борац Баня-Лука - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:0
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:1
|11
|9
|0
|2
|15 - 6
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|12.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|13.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|0:1
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|12.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0