Румыния: Первая лига 2021-2022
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Газ-Метан Медиаш
0:1
12' ГолМатиас Иури
1:1
47' ГолПетрила Клаудиу
56' Желтая карточкаХорж Рэзван
2:1
59' ГолДяк Чиприан
65' Желтая карточкаКулио Хуан
75' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
90' Желтая карточкаМатиас Иури
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
33
Хорж
Рэзван
92
Альсё
Бриан
69
Шамед
Нассер
71
Морар
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
-
-
34 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
12'
0:1
47'
1:1
56'
59'
2:1
65'
75'
90'
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|4
|0.36
|Дяк Чиприан
|3
|0.27
|Омрани Билель
|2
|0.18
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.18
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.09
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.09
|Тахири Анас
|1
|0.09
|Кипчу Александру
|1
|0.09
|Бурка Андрей
|1
|0.09
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.09
|Камора Мауру
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|3
|0.27
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.18
|Морар Влад
|1
|0.09
|Филип Иоан
|1
|0.09
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.09
|Дякону Роналдо
|0
|0
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Christian Irobiso I
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diogo Izata
|3
|1
|Моура Габриэл
|3
|0
|Матиас Иури
|1
|1
|Морар Влад
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Шамед Нассер
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Хорж Рэзван
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
17
8
7 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 3
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
12%
3
38%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:2 Борац Баня-Лука - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:0
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|2
|7
|8 - 14
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|4.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0