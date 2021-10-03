Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Газ-Метан Медиаш имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

45' Плохо сыграл Моура Габриэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Маня Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

39' Альсё Бриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Плохо сыграл Матиас Иури - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Плохо сыграл Матиас Иури - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Дякону Роналдо пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

35' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Хорж Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

26' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Шамед Нассер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Триф Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Плохо сыграл Матиас Иури - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Плохо сыграл Франсишку Жуниор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Команда Газ-Метан Медиаш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Моура Габриэл

9' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Петрила Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Габриэл Дебелюх предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Триф Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.